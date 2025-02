Starke Dividende: Dieses Unternehmen legt jetzt nochmal +5,2 Prozent obendrauf!

Mit einem Börsenwert von 114,1 Milliarden US-Dollar ist das US-Immobilienunternehmen Prologis der weltweit größte Immobilieninvestitionsfonds (REIT). Der Konzern hat sich dabei auf Industrie- und Gewerbeimmobilien wie Fabrikgebäude und Logistikzentren spezialisiert – das ist angesichts der stetig wachsenden Bedeutung des Online-Handels ein ertragsstarkes Geschäftsmodell.

In den vergangenen 10 Jahren konnte die Aktie vom anhaltend dynamischen Unternehmenswachstum profitieren. Mit einer Gesamtrendite von 278,5 Prozent hat Prologis den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+240,7 Prozent) klar outperformt. Dass das auch in den kommenden Jahren so bleiben dürfte, dafür waren die vor einem Monat vorgelegten Quartalszahlen ein starkes Indiz.