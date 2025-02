MDAX glänzt mit fast 2% Zuwachs: Deutsche Indizes übertreffen USA

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine positive Entwicklung, wobei die deutschen Indizes im Vergleich zu den US-amerikanischen Indizes stärkere Zuwächse verzeichnen. Der DAX, der führende deutsche Aktienindex, steht aktuell bei 22.423,69 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 1,11%. Dies zeigt eine solide Performance im Vergleich zu den anderen Indizes. Noch stärker ist der MDAX, der mit einem Plus von 1,97% bei 27.915,02 Punkten notiert und damit die stärkste Aufwärtsbewegung unter den betrachteten Indizes zeigt. Der SDAX folgt mit einem Anstieg von 0,98% und steht derzeit bei 14.997,95 Punkten. Auch der TecDAX, der die Entwicklung der Technologiewerte in Deutschland abbildet, verzeichnet ein Plus von 0,45% und erreicht 3.858,44 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes eine verhaltenere Entwicklung. Der Dow Jones steht bei 43.586,26 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,44%.Der S&P 500, ein weiterer wichtiger US-Index, notiert bei 6.021,01 Punkten und weist ein leichtes Plus von 0,12% auf. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute eine stärkere Performance aufweisen als ihre US-amerikanischen Pendants, wobei insbesondere der MDAX mit fast 2% Zuwachs heraussticht. Diese positive Entwicklung könnte auf eine optimistische Stimmung unter den Anlegern in Deutschland hindeuten.Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 6,17%. RWE folgt mit einem Plus von 3,84%, während Porsche AG mit 3,29% ebenfalls positiv abschneidet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Siemens fällt um 1,67%, Siemens Healthineers um 1,87% und Siemens Energy hat mit einem Rückgang von 4,24% den größten Verlust.Im MDAX übertrifft Delivery Hero alle anderen mit einem Anstieg von 7,57%. HYPOPORT und ThyssenKrupp folgen mit 5,44% und 5,15% respektive, was auf eine insgesamt positive Entwicklung im MDAX hinweist.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen negative Tendenzen. Hochtief verliert 1,58%, Kion Group 1,62% und AUTO1 Group verzeichnet einen Rückgang von 2,08%.Im SDAX führt STO mit einem Anstieg von 6,48%, gefolgt von PVA TePla mit 3,78% und Alzchem Group mit 3,76%. Diese Werte zeigen eine erfreuliche Entwicklung im SDAX.Die Flopwerte im SDAX sind jedoch besorgniserregend. Springer Nature fällt um 3,15%, Stabilus um 3,83% und Formycon hat mit einem Rückgang von 7,41% den größten Verlust.Im TecDAX hebt sich HENSOLDT mit einem Anstieg von 4,35% hervor. CANCOM SE und Jenoptik folgen mit 3,51% und 2,93%, was auf eine insgesamt positive Entwicklung im TecDAX hinweist.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Siemens Healthineers verliert 1,87%, Eckert & Ziegler 2,06% und Formycon hat mit einem Rückgang von 7,41% den größten Verlust.Im Dow Jones führt Nike (B) mit einem Anstieg von 5,49%, gefolgt von Travelers Companies mit 3,32% und NVIDIA mit 2,28%. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Dow Jones.Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger erfreulich. Unitedhealth Group fällt um 0,95%, Microsoft um 1,11% und Walmart hat einen Rückgang von 1,76%.Im S&P 500 zeigt Nike (B) erneut eine starke Performance mit 5,49%, gefolgt von Charles River Laboratories International mit 4,32% und Berkshire Hathaway Registered (B) mit 3,81%.Die Flopwerte im S&P 500 sind alarmierend, mit Moderna, das um 4,31% fällt, Vistra mit einem Rückgang von 4,39% und GE Vernova, das um 4,43% verliert.