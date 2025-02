Max Power erweitert sein Team um einen London ansässigen Experten für Natürlichen Wasserstoff

Vancouver, BC – 24. Februar 2025 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Tom Sandison, BSc, Msc, EMBA, derzeit Corporate Development Manager - Upstream Exploration bei Shell International mit Sitz in London, England, dem Beirat von MAX Power beigetreten ist. Mr. Sandison wird eng mit den geologischen und technischen Teams des Unternehmens an dessen auf Saskatchewan ausgerichteten Strategien für natürlichen Wasserstoff zusammenarbeiten.

Herr Mansoor Jan, CEO von MAX Power, kommentierte: "Tom ist eine weitere großartige Ergänzung für unser Team, und es ist auch äußerst wertvoll, dass er im Ausland ansässig ist, wo er uns auf vielfältige Weise unterstützen kann, während die Geschichte des natürlichen Wasserstoffs global wird. Tom hat in den letzten 15 Jahren eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Energiesektor vorzuweisen, sowohl auf der Explorations- als auch auf der kommerziellen Seite. Er ist begeistert vom Potenzial von natürlichem Wasserstoff in Nordamerika, insbesondere in Saskatchewan, wo die politischen Rahmenbedingungen und die Geologie MAX Power einen starken Wettbewerbsvorteil verschafft haben.“

Tom Sandison Highlights

Corporate Development Manager – Upstream Exploration für Shell International, mit Sitz in London, England, seit Dezember 2023;

Orchestrierte ein multidisziplinäres globales Explorationsprogramm für natürlichen Wasserstoff, das M&A/NBD-Strategie, technisches Screening/Due Diligence, akademische Partnerschaften und IP-Strategie umfasste;

Knüpfte viele Beziehungen im Sektor für natürlichen Wasserstoff und verhandelte mehrere Handelsabkommen;

Vorsitzender von Gremien zum Thema natürlicher Wasserstoff, darunter der World Hydrogen Congress, der Ende letzten Jahres in Frankreich stattfand, und wird die Natural Hydrogen Conference der Geological Society of London vom 1. bis 2. Juli 2025 ( https://www.geolsoc.org.uk/07-EG-Natural-Hydrogen-Understanding-the-Ge ... ) organisieren.



Herr Sandison kommentierte: „MAX Powers Strategie für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan stößt auf zunehmendes internationales Interesse, insbesondere angesichts der gestiegenen Bedeutung von Energiefragen in Nordamerika und weltweit. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um MAX Power zu einer globalen Kraft im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff zu machen.“