PATRIZIA - Aktie im Rampenlicht - 24.02.2025

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,98 % geändert.

ROUNDUP: Delivery-Hero-Großaktionär Prosus übernimmt Just Eat Takeaway AMSTERDAM - Der Delivery-Hero-Großaktionär Prosus will sich die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway in einem Milliardendeal einverleiben. Pro Aktie will die niederländische …

Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia hält trotz Änderungsbedarf an der Bilanz wegen eines Zukaufs am Gewinnziel für 2024 fest. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde im mittleren Bereich der bisher gegebenen …

Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf YouTube.