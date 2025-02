Nicht Commerzbank: Diese Bank-Aktie sollte jetzt schnellstens verkauft werden!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – JP Morgan

Hinter der Aktie der US-Großbank JP Morgan, die mit einer Marktkapitalisierung von fast 740 Milliarden US-Dollar die größte und ertragsstärkste der USA ist, liegen fantastische Börsenjahre. Gegenüber dem Stand vor 5 Jahren haben sich die Anteile unter Berücksichtigung der Dividende mehr als verdoppelt. Damit konnte der US-Gesamtmarktindex S&P 500 klar geschlagen werden.

Weder der Corona-Crash noch die Regionalbankenkrise konnten dem Unternehmen, das von der Zinswende der Fed sowie der anhaltend starken US-Wirtschaft profitierte, mittel- und langfristig etwas anhaben. Doch inzwischen mehren sich die Anzeichen dafür, dass nicht nur die Outperformance, sondern sogar der langfristige Aufwärtstrend in Gefahr geraten.

CEO Jamie Dimon, der einigen Experten als einer der erfolgreichsten Banker aller Zeiten gilt, hat sich bezüglich der Bewertung der Aktie in den vergangenen Monaten wiederholt skeptisch geäußert und diese als zu hoch bewertet. Dieser Einschätzung haben nicht nur er, sondern auch andere Unternehmensvertreter mit umfangreichen Insider-Verkäufen Folge geleistet. Allein in den vergangenen zwei Wochen trennten sich Insider von Aktien mit einem Wert von 250 Millionen US-Dollar. Dabei hat Dimon seine Position auf einen Schlag um 12 Prozent verkleinert, wie der Blick in die folgende Statistik zeigt:

Quelle: OpenInsider

Und tatsächlich: Für das laufende Geschäftsjahr ist JP Morgan mit dem 14,3-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um rund 18 Prozent über dem Fünfjahresmittel und sogar um 22,4 Prozent über dem Rest der Branche. Damit ist das Papier klar überbewertet und reif für eine Bewertungskorrektur. Aber auch aus technischer Perspektive ist die Luft dünn geworden, wie der Blick auf den Chart der Aktie zeigt.

JP Morgan Chartsignale

Insiderverkäufe: Hochrangige Manager des Unternehmens verkaufen im großen Stil eigene Aktien. Das zeugt von einem wachsenden Vertrauensverlust in das Wertpapier.

Hochrangige Manager des Unternehmens verkaufen im großen Stil eigene Aktien. Das zeugt von einem wachsenden Vertrauensverlust in das Wertpapier. Überhitzter Aufwärtstrend: Der langjährige Aufwärtstrend hat zu einer Überhitzung der Aktie und überkauften Zuständen geführt. Nun droht eine Abkühlung.

Der langjährige Aufwärtstrend hat zu einer Überhitzung der Aktie und überkauften Zuständen geführt. Nun droht eine Abkühlung. Bearishe Divergenzen: Das jüngste Allzeithoch wurde vom Relative-Stärke-Indikator (RSI) nicht bestätigt. Dieses Fehlsignal könnte eine Trendwende einleiten.

Das jüngste Allzeithoch wurde vom Relative-Stärke-Indikator (RSI) nicht bestätigt. Dieses Fehlsignal könnte eine Trendwende einleiten. Erhebliches Abwärtspotenzial: Sollte die Aktie ihre aktuellen Unterstützungen aufgeben, droht eine heftige Korrektur mit großen Abwärtsrisiken.

Darum sollte JP Morgan jetzt verkauft werden

Noch vor wenigen Tagen hat die Aktie bei 280,25 US-Dollar ein weiteres Rekordhoch erzielt. Das zeigt, dass sich JP Morgan in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet, gleichzeitig bedeuten Allzeithochs in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

Allein in den vergangenen drei Jahren hat sich der Trend der Aktie gleich dreimal beschleunigt, wobei der Kurs in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres einem besonders dynamischen Anstieg ausgesetzt war. In nur einem halben Jahr konnte JP Morgan fast ein Drittel an Wert gewinnen und wurde dabei kaum von Gewinnmitnahmen beeinträchtigt.

Konjunktursorgen treffen auf einen überhitzten Aufwärtstrend

Zuletzt lag also ein hochdynamischer Aufwärtstrend mit einer Breite von etwa 30 US-Dollar vor. Dieser Trendkanal steht nach den Verlusten der vergangenen Tage jedoch zur Disposition, denn die schwache Guidance von Einzelhandelsriese Walmart sorgte für viel Verunsicherung bezüglich der Widerstandsfähigkeit der US-Verbraucherinnen und -Verbraucher. Deren Schuldenstand ist auf dem höchsten Niveau aller Zeiten und wird von einer sich erneut beschleunigenden Inflation herausgefordert. Hält dieser Trend an, könnte es zu Kreditausfällen kommen – mit entsprechenden Folgen für Banken wie JP Morgan.

Die dreifache Trendbeschleunigung hat außerdem dazu geführt, dass die technische Indikation der Aktie extrem weit ausgedehnt wurde. Im vergangenen Jahr lag der Relative-Stärke-Index (RSI) auf Wochenbasis zeitweise bei 85 Punkten und damit klar im überkauften Bereich. Inzwischen ist ein Teil der Überhitzung zwar abgebaut worden, mit 64 Punkten auf Wochen- und 72 Zählern auf Monatsbasis ist der Trend aber noch immer als äußerst weit fortgeschritten zu bezeichnen – zumal es zu einer ersten bearishen Divergenz gekommen ist: Das jüngste Allzeithoch wurde technisch nur durch den Trendstärkeindikator MACD, nicht aber durch den RSI bestätigt.

Technisch und fundamental erhebliche Abwärtsgefahr

Dadurch wird neben einer Bewertungskorrektur eine technische Korrektur zunehmend wahrscheinlich. Und eine solche ist mit enormen Abwärtsrisiken verbunden, denn durch den starken Anstieg in den vergangenen Monaten ist mit der 200-Tage-Linie die langfristige Unterstützungslinie äußerst weit entfernt.

Sollte JP Morgan daher den aktuellen Unterstützungsbereich bei 260 US-Dollar aufgeben, wo derzeit auch die 50-Tage-Linie verläuft, droht ein Zurücksetzen in den Aufwärtstrendkanal der vergangenen eineinhalb Jahre und ein Pullback bis zur bei 224,53 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie – und selbst hier läge das für 2025 eingepreiste Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 12,3 noch immer über dem Bewertungsdurchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Daher sind noch tiefere Kurse denkbar – etwa bis zum alten Ausbruchsniveau von 170 US-Dollar, sollte es gleichzeitig zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Gesamtlage kommen.

Das Ruder noch einmal herumreißen könnten die Käuferinnen und Käufer der Aktie hingegen für den Fall, dass ihnen ein weiteres Rekordhoch gelingen sollte. Dann wären Kurse bis zur Oberkante des jüngsten Aufwärtstrendkanals denkbar, was Notierungen von 300 US-Dollar bedeuten würde.

Das Restpotenzial rechtfertigt nicht die großen Risiken

Ein solches Szenario ist aus Sicht von Wall-Street-Experten jedoch nicht zu erwarten. Die empfehlen die Aktie zwar noch immer mehrheitlich zum Kauf, sind aber nicht von weiter steigenden Kursen überzeugt.

Bei insgesamt 23 Empfehlungen kommt JP Morgan jeweils sieben Mal auf „Kaufen“ oder „Übergewichten“. Auch zum Halten ist die Aktie sieben Mal empfohlen, während zwei Experten zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 267,21 US-Dollar um etwa zwei Prozent über dem Kurs vom Montagabend. Dieses geringe Restpotenzial rechtfertigt die gegenwärtig großen Gefahren nicht.

Anlegerinnen und Anleger sollten daher das Reduzieren oder gar den vollständigen Verkauf ihrer Positionen erwägen. Short-Optionen auf die Aktie könnten außerdem ein guter Hedge gegen eine Aktienmarktkorrektur beziehungsweise eine Verschlechterung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds sein.

JP Morgan auf einen Blick

ISIN: US46625H1005

US46625H1005 Börsenwert: 738,8 Milliarden US-Dollar

738,8 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,89 Prozent

1,89 Prozent KGVe 2025: 14,4

14,4 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 261,3EUR auf NYSE (25. Februar 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.