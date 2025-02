Trump: Warren Buffett und der kurze Weg zur Panik für die Aktienmärkte!

Meidet Warren Buffett die Aktienmärkte in den USA, weil er voraussieht, dass Trump der ewigen Rally den Todesstoß versetzen wird? Die US-Aktienmärkte sind historisch extrem teuer - das zeigt nicht zuletzt der Buffett-Indicator. Aber mit Trump wird das Risiko immer größer: denn sein Handelskrieg zerstört faktisch die Voraussetzungen der Rally der US-Aktienmärkte! Wenn Trump nämlich mit Zöllen die Firmen in die USA zurück zwingen will um das US-Handelsbilanzdefizit zu eliminieren, wird die Nachfrage des Auslands nach Dollars perspektivisch geringer: das Ausland liefert die Waren, die USA exportieren dafür den Dollar, mit dem das Ausland wiederum US-Aktien und US-Staatsanleihen kauft. Wenn Trump diese Form der Globalisierung durch Zölle rückabwickelt, wird die US-Aktien-Blase platzen..

