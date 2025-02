AMS Osram erhält EU-Genehmigung für Millionenförderung durch Österreich

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Republik Österreich darf den Bau der Halbleiterfabrik von AMS Osram in Premstätten mit 227 Millionen Euro fördern. Die EU-Kommission erteilte ihre Zustimmung zur Beihilfe, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Die offizielle Förderzusage seitens des österreichischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit werde nun "in Kürze" erwartet, teilte AMS Osram am Abend mit. Insgesamt werde das Unternehmen 567 Millionen Euro bis zur Vollproduktion im Jahr 2030 am Hauptsitz in der Steiermark investieren./cg/uh/ra/AWP/he

