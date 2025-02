Flatexdegiro setzt sich überraschend ambitionierte Mittelfristziele

Profitjaegerx7x schrieb 05.02.25, 08:36

Zahlen auch im Januar wieder extrem gut, sehr schöner Start ins Jahr.

60k Neukunden vs. 44k im Vorjahr

Cash nahezu stabil gehalten vs. Vormonat, mit 4,19 Mrd (+22% vs PY) weiterhin auch recht hohem Niveau, Kreditvolumen steigt sogar minimal vs. Vormonat (+25% vs PY).



Das Volumen hier auch ein wichtiger Treiber um die rückgehenden Zinsen zu kompensieren.



Aber wichtiger, das Tradingverhalten ist weiterhin deutlich erhöht ggü. Dem Niveau was wir in Q1-Q3 des Vorjahres hatten.

+22% dsily avg Trades bei nur +14% mehr Kunden.



Wie bereits geschrieben erwarte ich ja das Umsatzwachstum 2024 bei 20-21% und damit deutlich über der Prognose und auch die Aussagen zu Q1 fallen damit hoffentlich positiv aus.