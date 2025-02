MWC 2025 | Transformation der mobilen KI-Ära mit 5G-Advanced intelligentem Kernnetz und drei weiteren intelligenten Bereichen

Service-Intelligenz revolutioniert den Zugang zu intelligenten Diensten wie New Calling, das Innovationen wie den intelligenten Anrufagenten enthält, um ein neuartiges, interaktives und intelligentes Audio- und Videoanruferlebnis in Ultra-HD zu bieten. Diese Entwicklung nutzt die Rechenleistung und die Bandbreitenressourcen des Netzes und integriert die Intelligenz, um Nutzerinnen und Nutzern ein nahtloses Anruferlebnis zu bieten und gleichzeitig Unternehmen zu helfen, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. In China hat China Mobile diese Technologie bereits in seinem gesamten Netz eingeführt und bietet damit über 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzern ein verbessertes Anruferlebnis.

Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist der AI Home Hub, der KI und Rechenleistung kombiniert, um ein einheitliches Angebot für KI-Home-Services bereitzustellen. Das System ist 2024 in Peking und Jilin in Betrieb gegangen und soll bis 2025 in mehr als 20 chinesischen Provinzen großflächig eingeführt werden. Es wird Tausenden von Haushalten fortschrittliche Computertechnik für eine Reihe von Heimdiensten zur Verfügung stellen.

Die Netzwerkintelligenz nutzt die NWDAF-basierte Intelligenzebene, um den Betreibern bei der Benutzererkennung, der Erfahrungserkennung und der Benutzerunterstützung zu helfen. Netzwerk-Intelligenz bedeutet, dass Echtzeitdaten zur Benutzererfahrung, Bewertung, Optimierung und zum Betrieb nicht mehr unerreichbar sind. Die Ressourcennutzung kann auch dynamisch geplant werden, was die Auslastung der Netzressourcen verbessert. Beispiele hierfür sind differenzierte Erlebnisse, die für bestimmte Dienste wie Live-Streaming, Cloud-Gaming und Online-Konferenzen implementiert werden können. Die Lösungen und Dienstleistungen werden bereits in mehreren Provinzen Chinas kommerziell genutzt und sollen bis 2025 landesweit gefördert werden. So sind beispielsweise die Lösung Intelligent Personalized Experience (IPE) und der MyLogo-Dienst, der einen Service-Einstiegspunkt am oberen Bildschirmrand bietet, jetzt schon live. Diese schaffen einen Einstieg in die Monetarisierung von Erfahrungen, die das personalisierte mobile Serviceerlebnis weiter optimieren.

Im Bereich intelligentes O&M gestalten wir die Modalitäten neu und verbessern Qualität und Effizienz durch die Einführung der innovativen MDAF-Komponente und die Einrichtung eines einheitlichen O&M-Portals. Im Jahr 2024 integrierte Huawei diese Komponente in die Prozesse zur Alarm- und Beschwerdebearbeitung des Servicesystems eines Telekommunikationsbetreibers in China, wodurch dieser mehr als 10 Millionen CNY einsparen konnte und auf dem Weg zu autonomen L4-Netzen ist.

Der MWC 2025 findet vom 3. bis 6. März in Barcelona statt. Während der Veranstaltung wird Huawei seine bahnbrechenden intelligenten 5G-A-Kernnetzprodukte und -lösungen vorstellen. Besuichen Sie uns in Barcelona, um die Entwicklung und Kommerzialisierung des 5G-A intelligenten Kernnetzes voranzutreiben und eine intelligente Zukunft zu schaffen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2625995/Transforming_Mobile_AI_Era_5G_Advanced_Intelligent_Core_Network_Three_Intelligence.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mwc-2025--transformation-der-mobilen-ki-ara-mit-5g-advanced-intelligentem-kernnetz-und-drei-weiteren-intelligenten-bereichen-302383756.html