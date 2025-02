HTX Global Advisor Justin Sun plädiert für Zusammenarbeit im Bereich Krypto-Sicherheit

Singapur (ots/PRNewswire) - Nach dem jüngsten 1,5-Milliarden-Dollar-Hack, von

dem eine große Kryptowährungsbörse betroffen war, veranstaltete HTX eine

Live-Diskussion auf X und sein Global Advisor Justin Sun sprach über die

wachsenden Sicherheitsbedenken in der Kryptowährungsbranche. Das Gespräch mit

dem Titel "Together Against Industry Crisis, Is There a Best Solution for the

Security of the Crypto Industry?" (Gemeinsam gegen die Krise der Branche - gibt

es eine optimale Lösung für die Sicherheit der Kryptoindustrie?) bot Einblicke

von führenden Sicherheitsunternehmen wie SlowMist und GoPlus Security sowie von

prominenten Fachleuten.



Sicherheit: Eine der wichtigsten Prioritäten für HTX







Sun betonte, dass die Sicherheit "oberste Priorität" habe und ständigeWachsamkeit und Lernen erfordere. Er veranschaulichte, wie sich die Taktiken derHacker weiterentwickelt haben, von frühen Angriffen auf Hot Wallets bis hin zuausgefeilteren Angriffen auf Geldbörsen mit mehreren Signaturen, und erklärte,dass die Börsen ihre Sicherheitsprotokolle kontinuierlich verbessern müssen.Sun betonte, dass Sicherheit wie ein persönliches Gesundheitsmanagement ist, dasinterne Anstrengungen sowie einen proaktiven Ansatz erfordert. HTX hat einMulti-Device-Login, Remote-Login-Warnungen, Warnmeldungen bei anormalenÜberweisungen und andere Sicherheitsfunktionen implementiert und hat den MerkleTree Proof of Reserve (PoR) 28 Monate lang in Folge veröffentlicht sowie dabeieine Reservequote von über 100 % aufrechterhalten.Der Einfluss von Sun auf die Sicherheitspraktiken in der gesamtenKrypto-LandschaftSuns Einsatz für die Sicherheit erstreckt sich auch auf seine Vision für HTXsowie seine einflussreiche Rolle bei der Gestaltung von Sicherheitspraktiken inder gesamten Krypto-Landschaft. Er ist der Ansicht, dass der Grundsatz derSicherheit für jedes Unternehmen und jedes Produkt von grundlegender Bedeutungist. Er nannte die frühe Einführung der nativen Multisignaturfunktionalität inTRON als erfolgreiches Beispiel für proaktives Sicherheitsdesign, welches seinEngagement für die Integration von Sicherheit in die Grundlage seiner Projektedemonstriert. Er wies zudem auf die kürzlich erfolgte Einführung von USDD 2.0hin und betonte, dass bei der Entwicklung des Systems ein umfassendesVerständnis der Sicherheitsrisiken von Stablecoins zugrunde lag. "Ebenso wie dieBörsen sollten auch wir die Sicherheitsmechanismen bei der Entwicklung und demBetrieb unserer Systeme von Anfang an verstärken, um Sicherheitsvorfällenbestmöglich vorzubeugen", erklärte Sun.Sun verriet auch, dass HTX mit zahlreichen White-Hat-Teams zusammenarbeitet, um