Vantage Foundation bringt Hoffnung und Unterstützung für Patientinnen und Patienten im National Burn Hospital, Hanoi

Angesichts der zunehmenden Zahl von Brandverletzungen im Land spielt das National Burn Hospital Le Huu Trac eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Notfallversorgung, Rehabilitation und laufender medizinischer Unterstützung für Patientinnen und Patienten in Not. Viele dieser Personen müssen lange Genesungszeiten überstehen, während ihre Familien damit kämpfen, sowohl die medizinischen Kosten als auch die emotionalen Herausforderungen zu bewältigen.

Die Vantage Foundation hat dies erkannt und bietet finanzielle Unterstützung an, insbesondere für Menschen in kritischen Situationen. Über die finanzielle Hilfe hinaus nahm sich das Team der Vantage Foundation die Zeit, sich persönlich mit Patientinnen und Patienten zu beschäftigen und ihnen Mut zuzusprechen und sie emotional zu unterstützen. Der Besuch bekräftigte das Engagement der Stiftung für die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen aller Altersgruppen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die in Not geraten sind, sowohl materielle als auch moralische Unterstützung erhalten.

Steven Xie, Executive Director der Vantage Foundation, berichtete über diese Erfahrung: „Die Patientinnen und Patienten persönlich zu treffen und ihren Lebenswillen zu erleben, war unglaublich bewegend. Wir von der Vantage Foundation glauben daran, dass wir in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, etwas bewirken können, und wir hoffen, dass unsere kleine Geste denjenigen, die wegen ihrer Leiden behandelt werden, etwas Trost und Erleichterung bringt."

Frau Duong, Verwaltungsleiterin des Krankenhauses, die den Besuch leitete, brachte ihre Anerkennung zum Ausdruck: „Viele unserer Patientinnen und Patienten befinden sich in einer schwierigen Lage und haben finanzielle Schwierigkeiten, vor allem diejenigen, die aus ethnischen Minderheiten stammen. Die Unterstützung durch Wohltäter wie die Vantage Foundation ist für die Bewältigung dieser Herausforderungen von entscheidender Bedeutung. Im Namen des Krankenhauses danke ich Vantage aufrichtig für ihre Großzügigkeit und hoffe auf weitere Unterstützung für Menschen, die es nötig haben."

Diese Initiative ist Teil des umfassenderen Engagements der Vantage Foundation in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und soziale Wohlfahrt. Durch die enge Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Nichtregierungsorganisationen und lokalen Gemeinschaften setzt sich die Stiftung weiterhin für positive und dauerhafte Veränderungen für Menschen in Not ein.

Weitere Informationen über das National Burn Hospital Le Huu Trac und darüber, wie Sie Verbrennungsopfer im Kindesalter unterstützen können, besuchen Sie https://vienbongquocgia.vn/general-introduction.

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, darunter die SOS-Kinderdörfer auf den Philippinen, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fördern.

