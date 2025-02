PKNP-Technologie von Onco-Innovations zeigte in Studie geringe Toxizität bei hohem Sicherheitsprofil

Vancouver, Kanada - 24. Februar 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich Informationen zu seiner Nanopartikel-Formulierung der zweiten Generation des Polynukleotid-Kinase-3‘-Phosphatase-(PNKP)-Wirkstoffs (die „Technologie“) bekannt zu geben, insbesondere, dass sie in einer im Juni 2021 von Forschern der University of Alberta, Kanada, durchgeführten Studie [i] eine verbesserte Abgabe des PNKP-Inhibitors ergeben hat, die eine Solubilisierung bei minimaler Toxizität ermöglicht. Die Studie zeigte, dass die Technologie auch in therapeutischen Dosen für Mäuse mit kolorektalem Karzinom gut verträglich war, was sie zu einem viel versprechenden Kandidaten für die weitere Forschung und Entwicklung macht. Dieses Ergebnis ist von großer Relevanz, da eine geringe Toxizität darauf hinweist, dass weniger Nebenwirkungen auftreten, wodurch die Anwendung möglicherweise wirksamere und sicherere Behandlungsoptionen ermöglicht.

In In-vivo-Studien wurden Mäuse mit kolorektalen Tumoren über einen Zeitraum von 22 Tagen mit der PKNP-Nanopartikelformulierung (NP/A83) von Onco behandelt, während eine Kontrollgruppe Placebo-Injektionen erhielt. Die Studie umfasste sowohl In-vitro- als auch In-vivo-Bewertungen eines nanoverkapselten potenten PNKP-Inhibitors, der als neue zielgerichtete Therapie für das PTEN-defiziente kolorektale Karzinom (CRC) getestet wurde. Während der gesamten Studie wurde die Behandlung gut vertragen, ohne dass Hinweise auf Toxizität, wie Gewichtsverlust oder Nebenwirkungen, bei den Studientieren beobachtet wurden. Biochemische und histopathologische Untersuchungen an wichtigen Organen bestätigten die Abwesenheit von Toxizität bei Mäusen, die mit der Nanopartikelformulierung behandelt wurden. Die Toxizitätsstudien mit Dosis-Eskalation an gesunden CD-1-Mäusen zeigten, dass sowohl freie als auch nanoverkapselte PNKP-Inhibitoren in Dosen von ≤50 mg/kg sicher waren, basierend auf Gewichtsveränderungen und Blutanalysen.[ii]

Die Gewährleistung eines geringen Toxizitätsprofils ist für die Entwicklung sicherer und wirksamer Krebstherapien von entscheidender Bedeutung. Durch den Nachweis minimaler Toxizität in präklinischen Modellen ist die Technologie von Onco viel versprechend für die Entwicklung von Therapien mit weniger Nebenwirkungen. Gemäß den Vorschriften von Health Canada müssen Arzneimittel strengen Tests in Tiermodellen (in vivo) oder in Zellkulturen (in vitro) unterzogen werden, um die Toxizität in Dosen zu beurteilen, die therapeutische Wirkungen hervorrufen sollen.