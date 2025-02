Liefert hochmoderne Maschinen an globale Kunden

XUZHOU, China, 25. Februar 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery („XCMG", SHE:000425), ein weltweit führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen, hat das Jahr 2025 mit einer Reihe hochkarätiger Produktauslieferungen an Kunden auf der ganzen Welt eingeleitet. XCMG hat sein unermüdliches Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit sowie internationales Wachstum unter Beweis gestellt und Hunderte von hochmodernen Maschinen, darunter Bergbauausrüstungen, Hubarbeitsbühnen, neue Energielader, High-End-Nutzfahrzeuge und Betonmaschinen, in die wichtigsten Märkte der Welt geliefert.

XCMG lieferte eine Charge seiner High-End-Tagebaumaschinen im Wert von 318 Millionen RMB aus. Die Lieferung umfasst 90-Tonnen-, 135-Tonnen- und 400-Tonnen-Bagger sowie 130-Tonnen-Bergbau-Lkws, die für große Bergbauprojekte wie Fortescue in Australien, das Simandou-Eisenerzprojekt in Afrika und mehrere Standorte in Südamerika bestimmt sind.

Darüber hinaus lieferte XCMG kürzlich die erste Charge Untertage-Bergbaumaschinen für 2025 aus, darunter fortschrittliche Modelle wie XUD135, XUL305A und XUL307. Dank der bahnbrechenden Technologien für Fernsteuerung sowie autonomes Fahren wurden die Untertage-Bergbaumaschinen von XCMG in mehr als 10 Länder in Südamerika, Mittelamerika und Südostasien exportiert und mehr als 1000 Einheiten verkauft.

Führend bei den Radladern mit neuer Energie

Der größte rein elektrische Radlader der Welt, der XC9108-EV, und der beliebte XC968-EV sind auf dem Weg zu einer Bergbaustelle in Südostasien. Der XC9108-EV verfügt über ein vollständig selbst entwickeltes Steuerungssystem für eine verbesserte Effizienz und ist mit einem Dual-Series-Motorantrieb ausgestattet, der den Energieverbrauch um 70 % senkt sowie die Effizienz um über 20 % erhöht. Die 700-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie ermöglicht ein ultraschnelles Aufladen und erreicht in weniger als einer Stunde 80 % ihrer Kapazität, was einen unterbrechungsfreien Betrieb bei hoher Intensität gewährleistet.

Hubarbeitsbühnen: Globale Bauprojekte vorantreiben

Die Hubarbeitsbühnen von XCMG werden Bauprojekte auf der ganzen Welt unterstützen, wobei Hunderte Einheiten nach Nordamerika und Europa geliefert wurden. Das Flaggschiff, die Teleskopbühne XGS40K, hat aufgrund ihrer außergewöhnlichen Arbeitshöhe, Reichweite und Tragfähigkeit, die sich ideal für den Einsatz im Baugewerbe, bei der Brückenwartung, in Werften, petrochemischen Anlagen sowie in der Leasingbranche eignet, breite Anerkennung gefunden.

High-End-Nutzfahrzeuge: Neudefinition von Leistung und Nachhaltigkeit

In der Produktionsstätte für intelligente High-End-Nutzfahrzeuge von XCMG stehen 300 Schwerlastkraftwagen für den Export in erstklassige Überseemärkte bereit. Diese Lieferung umfasst verschiedene Kipper und Traktoren, die sowohl mit herkömmlichen Kraftstoffen als auch mit reinen Elektrosystemen betrieben werden. Diese Fahrzeuge sind für die Einhaltung lokaler Emissionsnormen sowie die Bewältigung komplexer Arbeitsbedingungen ausgelegt und für ihre hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit bekannt.

Konkrete Ausrüstung: Aufbau der Zukunft im Nahen Osten

XCMG hat auch eine Reihe kompletter Sätze von Betonmaschinen, einschließlich Pumpwagen und Mischern, in verschiedene Länder des Nahen Ostens geliefert. Diese Maschinen werden eine zentrale Rolle bei kommunalen Infrastrukturprojekten spielen und zur Entwicklung der Region beitragen.

Die Betonpumpenfahrzeuge verfügen über einen intelligenten, automatisierten Betrieb sowie eine intelligente Masttechnologie der dritten Generation, welche die Reaktionsgeschwindigkeit um 30 % erhöht und die Effizienz der Bauarbeiten steigert. Die Mischer verwenden eine fortschrittliche Trommeltechnologie, die eine hervorragende Sicherheit und Mischleistung gewährleistet.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2626047/XCMG_Starts_2025_Full_Speed_Delivers_Cutting_Edge_Machinery_Global_Customers.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-startet-mit-vollgas-ins-jahr-2025-liefert-hochmoderne-maschinen-an-globale-kunden-302383969.html