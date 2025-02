OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Wahl/AfD:

"Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Ihr Abschneiden zementiert die deutsche Spaltung. Es offenbart eine Repräsentationslücke und sogar politische Verzweiflung, wenn sich fast 40 Prozent der Wähler im Osten zu einer derart bekämpften Partei bekennen. Die AfD aber hat nicht gesiegt. Ihr Erfolg beruht auf dem Versagen der anderen. In den kommenden vier Jahren muss die Partei wieder einmal gar nichts tun, denn sie wird nicht in Verantwortung und Pflicht genommen. Weidel & Co. können abwarten und beim nächsten Mal ernten, weil versprochene "Merz-Wenden" absehbar ausbleiben werden. Geht das einher mit der Entsorgung einiger übler Knallchargen in ihren Reihen, steht Aufstieg nach österreichischem Muster nichts mehr im Wege."/yyzz/DP/he