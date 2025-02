Leichte Verluste - Nach der Wahl nun Sondierung im Fokus

Laut IG wird der Index aktuell am support des gestrigen Tages um 22280 rum getaxt. Um bullische szenarien bedienen zu können, muss der DAX über das 38iger retrace, heute wieder im H1 betrachtet, nach oben über 223454 hinaus. Bricht der support, geht es zügig zum bereits gestern in Aussicht gestelltem Tief am 50iger um 22162 Zählern. Königsklasse wäre das 61iger bei 21978. Aufgrund der Wahl ist vieles möglich. Wer Pulver zur Verfügung hat sollte vom Seitenrand zuschauen, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.Übrigens ist heute "kleiner Verfall", das könnte auch noch eine signifikante Rolle spielen.