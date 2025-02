Asiatische Aktienmärkte fallen aufgrund von US-Beschränkungen gegen China

Asiatische Aktienmärkte gaben am Dienstag nach, da Sorgen über US-Investitionsbeschränkungen gegen China die Stimmung belasteten. Zugleich schwächte sich der Anstieg des Euro ab, während Anleger auf eine unproblematische Regierungsbildung in Deutschland hoffen.

Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,3 Prozent. Japans Nikkei-Indexgab nach einem Feiertag um 0,9 Prozent nach, doch die Aktien der fünf größten japanischen Handelshäuser legten dank des Interesses von Starinvestor Warren Buffett deutlich zu.

Die Bank of Korea senkte am Dienstag wie erwartet den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt, was den südkoreanischen Aktienmarkt dabei unterstützte, einige Verluste zu begrenzen.

Der Hang Seng-Index in Hongkong (HSI) stürzte um 2,3 Prozent ab und setzte damit den Rückgang vom Montag fort. Grund dafür war ein Erlass von US-Präsident Donald Trump, der chinesische Investitionen in strategischen Bereichen wie Chips, Künstliche Intelligenz (KI) und Luft- und Raumfahrt einschränkt. Chinesische Blue-Chip-Aktien fielen um 0,9 Prozent.

Alibaba mit starkem Tagesverlust

Die Aktien des Technologiekonzerns Alibaba, die den Hongkonger Index zuvor auf ein Drei-Jahres-Hoch getrieben hatten, brachen um 7,8 Prozent ein, nachdem die in den USA notierten Papiere des Unternehmens über Nacht um 10 Prozent gefallen waren – der stärkste Tagesverlust seit über zwei Jahren.

Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone, kommentierte:

"Entscheidend wird sein, wie Händler in China und Asien nach der anfänglichen Schwäche an den Kassamärkten reagieren und ob weitere Verkäufer hinzukommen, wenn sie spüren, dass der Aufwärtstrend endgültig vorbei ist."

Trumps Zölle belasten Märkte

Zudem belastete die Stimmung die Ankündigung Trumps, dass die geplanten Zölle auf Mexiko und Kanada weiterhin nächste Woche in Kraft treten sollen, obwohl Anleger gehofft hatten, dass Verhandlungen diese Maßnahme verhindern könnten.

Technologieaktien gerieten an der Wall Street unter Druck. Apple widersetzte sich diesem Trend und kündigte an, in den nächsten vier Jahren 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren und etwa 20.000 neue Stellen in Forschung und Entwicklung zu schaffen.

Der breite Rückgang der Aktienmärkte erhöht den Druck auf die anstehenden Nvidia-Ergebnisse am Mittwoch. Investoren erwarten weitere starke Umsatzsteigerungen und werden genau beobachten, ob die hohen Investitionen in KI-Technologien gerechtfertigt sind – insbesondere nach der jüngsten Herausforderung durch das chinesische Low-Cost-Unternehmen DeepSeek.

Nasdaq- und S&P-500-Futures blieben in Asien weitgehend unverändert

Eine Reihe schwacher US-Wirtschaftsdaten – darunter Einzelhandelsumsätze, Verbrauchervertrauen und Umfragen zum Produktions- und Dienstleistungssektor – haben das Vertrauen in die außergewöhnliche Stärke der US-Wirtschaft erschüttert und den Glanz des US-Dollars verblassen lassen.