JEFFERIES stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Just Eat Takeaway von 22,50 Euro auf das Niveau der Prosus-Übernahmeofferte von 20,30 Euro gesenkt. Analyst Giles Thorne stufte die Papiere daraufhin am Montagabend von "Buy" auf "Hold" ab. Er sieht sehr gute Erfolgschancen für die Offerte. Seine Schätzungen passte er auch an die außerdem veröffentlichten Jahreszahlen an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 15:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +53,93 % und einem Kurs von 19,09EUR auf Lang & Schwarz (24. Februar 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



