ANALYSE-FLASH Jefferies senkt Just Eat Takeaway auf 'Hold'; Ziel auf 20,30 Euro Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Just Eat Takeaway von 22,50 Euro auf das Niveau der Prosus-Übernahmeofferte von 20,30 Euro gesenkt. Analyst Giles Thorne stufte die Papiere daraufhin am Montagabend von "Buy" auf "Hold" …