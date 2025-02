Hims & Hers: Aktie crasht trotz Rekordumsatz zweistellig – FDA sorgt für Panik!

Grund für den Kursverlust waren Bedenken über die Zukunft der Ozempic-Alternativen, die das Unternehmen für Telemedizin und Wellness während des Mangels an GLP-1-Medikamenten verkauft hatte.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) erklärte am Freitag, dass der Mangel an beliebten GLP-1-Semaglutid-Medikamenten wie Ozempic und Wegovy "behoben" sei. Während der Knappheit hatte Hims & Hers Alternativen angeboten, deren Herstellung die FDA nun innerhalb von 60 bis 90 Tagen stoppen will.