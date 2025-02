Hamborner REIT übertrifft mit operativem Ergebnis die Erwartungen

parade schrieb 20.02.25, 13:32

Hallo zusammen,



nachdem die Mitteilungen der Gesellschaft im letzten Halbjahr alle durchweg positiv waren, empfinde ich die heutige Mitteilung als völlig undurchsichtig. Ich kann z.B. nicht erkennen, warum die Kosten plötzlich steigen sollten, zumindest so stark, dass man sie schon vorher ankündigen muss.



Ich kann nicht erkennen, warum man schon jetzt eine Neuorientierung der Dividendenpolitik ankündigen muss, nur weil man mehrere Grundstücke verkauft hat bzw. verkaufen will. Mietminderungserlöse kann man ja durchaus ausgleichen wenn man die Erlöse wieder neu investiert. Wir sind in einem Käufermarkt. Man muss also nicht längerfristig auf Cash sitzen bleiben.



Mir war bisher nicht bekannt, dass die Hamborner schlechte Immos in ihren Büchern haben oder hatten, die sie nun möglicherweise billiger als AK verkaufen müssen. Verkaufen muss man sowieso nicht, wenn man dadurch die Mieteinnahmen so stark schmälert.



Das ganze kommt mir reichlich komisch vor um nicht dubios zu sagen.



Plötzlich wird aus einer zuverlässigen Gesellschaft eine undurchsichtige Unternehmung.



Da bin ich ja mal auf den 25. Februar gespannt.



gruss parade