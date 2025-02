Baustoff-Gigant Heidelberg Materials meldet Rekordgewinn!

Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, was den Prognosen der Analysten entsprach und innerhalb der eigenen Erwartungen des DAX-notierten Unternehmens lag. Der Umsatz blieb mit 21,2 Milliarden Euro stabil, obwohl die Absatzmengen zurückgingen. Allerdings sank der Nettogewinn um 7 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, während Analysten hier mit einem Anstieg gerechnet hatten.

Nordamerika als Wachstumsmotor

In Nordamerika verzeichnete Heidelberg Materials signifikante Zuwächse, die maßgeblich durch strategische Akquisitionen getrieben wurden. Im August 2024 übernahm das Unternehmen Highway Materials, einen der größten unabhängigen Anbieter von Zuschlagstoffen, Asphalt und Recyclingmaterialien im Großraum Philadelphia. Zudem wurde Carver Sand & Gravel, der größte Zuschlagstoffhersteller im Raum Albany, New York, erworben. Diese Zukäufe stärkten die Marktposition und trugen wesentlich zum Umsatzwachstum in der Region bei. Die operative Marge in Nordamerika stieg auf beeindruckende 31,8 Prozent.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Herausforderungen in Europa und Asien

Während Nordamerika glänzte, sah sich das Unternehmen in Europa und Asien mit stärkeren Umsatzrückgängen konfrontiert. In Europa beeinträchtigten eine schwache Baukonjunktur und ungünstige Wetterbedingungen die Nachfrage. Dennoch gelang es Heidelberg Materials, durch diszipliniertes Kostenmanagement und eine solide Preisgestaltung die negativen Auswirkungen zu mildern.

Um die Transformation hin zu nachhaltigen Produkten und profitablem Wachstum voranzutreiben, startete Heidelberg Materials die Initiative "Transformation Accelerator". Ziel dieser Maßnahme ist es, durch grenzüberschreitende Optimierung des Produktionsnetzwerks und funktionsübergreifende Effizienzsteigerungen bis Ende 2026 einen jährlichen Ergebnisbeitrag von 500 Millionen Euro zu erzielen.

Die Börse reagiert mit einem Minus von über 6 Prozent auf die Zahlen. Damit notiert die Aktie von Heidelberger Materials aktuell bei etwa 128,25 Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich der Vorstand optimistisch und erwartet ein Betriebsergebnis zwischen 3,25 und 3,55 Milliarden Euro. "Dank unserer breiten geografischen Aufstellung sowie einem aktiven Kosten- und Preismanagement konnten wir Nachfragerückgänge in einzelnen Regionen mehr als kompensieren", erklärte Vorstandschef Dominik von Achten. "Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2025 bleiben wir optimistisch gestimmt."

Zusätzlich plant das Unternehmen, seine Präsenz in den USA weiter auszubauen. "Die USA sind eine Schwerpunktregion für unser Wachstum", betonte von Achten in einem Interview. "Es könnte auch 2025 noch den ein oder anderen interessanten Deal in Nordamerika geben."

Fokus auf Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit

Heidelberg Materials treibt zudem seine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele voran. Im norwegischen Werk Brevik steht die weltweit erste industrielle Anlage zur CO2-Abscheidung kurz vor der Fertigstellung. Ab dem kommenden Jahr plant das Unternehmen, unter der Marke evoZero® den weltweit ersten CO2-neutralen Zement und Beton auf Basis von CO2-Abscheidung und -Speicherung anzubieten.

Mit diesen strategischen Maßnahmen und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit positioniert sich Heidelberg Materials als führender Akteur in der globalen Baustoffindustrie und blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,93 % und einem Kurs von 128,5EUR auf Tradegate (25. Februar 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!