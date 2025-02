Bundestagswahl entfacht Rüstungsboom – diese Aktien könnten explodieren!

Ökonomen der Deutschen Bank halten eine Koalition zwischen CDU/CSU und SPD für wahrscheinlich und betonen, dass "Einwanderung und Verteidigung die dringendsten Themen in den Koalitionsgesprächen" sein werden.

Die Deutsche Bank erwartet, dass die Verteidigungsausgaben Deutschlands in der nächsten Legislaturperiode auf mindestens 2,5 Prozent des BIP steigen, wobei der Anstieg bereits 2026 beginnen könnte. Der Stoxx Europe Aerospace and Defense Index profitierte schon vor der Wahl von diesen Entwicklungen, mit starken Kursgewinnen bei Renk und Rheinmetall.

Tipp aus der Redaktion Diese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Michael Field von Morningstar erklärte, dass der Wahlsieg der CDU/CSU den Verteidigungssektor stärken werde: "Die Idee, dass Europa sich selbst schützen muss, wird die Verteidigungsausgaben ankurbeln." Auch Martijn Rozemuller von VanEck sieht in der Wahl eine Chance für Deutschland, eine führende Rolle im europäischen Verteidigungssektor zu übernehmen.

Analysten identifizieren mehrere Unternehmen als potenzielle Profiteure des Aufwärtstrends. Rheinmetall, Leonardo und Saab werden als besonders aussichtsreich angesehen. "Es wird wahrscheinlich zu höheren Verteidigungsausgaben führen [...] und europäische Unternehmen werden davon profitieren", betont Rozemuller. Die Deutsche Bank hob ihr Kursziel für Rheinmetall in der Folge von 780 auf 1.040 Euro an und sieht weiteres Aufwärtspotenzial, während die Bank of America Leonardo als Kaufempfehlung einstuft.

Insgesamt deutet vieles darauf hin, dass der europäische Verteidigungssektor weiter wachsen wird, insbesondere wenn Deutschland seine Verteidigungsausgaben wie erwartet erhöht. "Wir erwarten, dass sich der Marktfokus auf den Kapazitätsausbau verlagern wird", betont Christoph Laskawi von der Deutschen Bank. Und weiter: "Dank einer tiefen vertikalen Integration über mehrere Schlüsselprodukte hinweg sehen wir für Rheinmetall einen Vorteil beim Aufbau zusätzlicher Kapazitäten."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion