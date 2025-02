Tesla mit potenziellem Doppelboden!

Anteilsscheine des US-Elektroautobauers Tesla gehörten am Montag zu den am stärksten gehandelten Aktien an der NYSE, exakt im Bereich der Verlaufstiefs vom 11. Februar bei 325,10 US-Dollar. Der Volumenanstieg impliziert zusammen mit dem Vorgängertief einen möglichen Grundstein für den Aufbau eines Doppelbodens und damit einer späteren Trendumkehr, sobald der seit Mitte Dezember bestehende Abwärtstrend überwunden wird. Aus dem Stand heraus ließe sich nun auf einen Anstieg an die zentrale Hürde von 373,00 US-Dollar setzen. Aber erst ein Anstieg darüber dürfte Chancen auf einen Lauf an 439,72 und mittelfristig 488,54 US-Dollar eröffnen. Geht der Doppelboden jedoch unerwartet zu Bruch, dürften die nächsten Anlaufmarken zunächst der EMA 200 bei 303,20 US-Dollar sein, darunter ein untergeordneter Aufwärtstrend um 281,33 US-Dollar.

Trading-Strategie: