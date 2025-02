Pioneer AI Foundry gibt strategisches Update zum Wachstumsmeilenstein von Kondor AI

Vancouver, BC – 24. Februar 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) („Pioneer“ oder das „Unternehmen“) ein führender Anbieter von agentenbasierter KI, freut sich, den Investoren ein Update über die Fortschritte seines Partners Kondor AI (AQSE:KNDR) zu geben. Kondor, ein visionärer KI-Assistent, der speziell für mobile Geräte entwickelt wurde, hat zum 30. September 2024 die Marke von 55.000 Downloads im App Store überschritten. Dies ist ein bedeutender Meilenstein bei der Vorbereitung, seine Beta-Version auf Google Play in Nordamerika zu starten.

Dieser Erfolg unterstreicht die schnelle Nutzerakzeptanz von Kondor und passt perfekt zum strategischen Fokus von Pioneer AI auf umsatzsteigernde KI-Agentenlösungen, die reale Herausforderungen in verschiedenen Sektoren lösen. Als Teil der Venture-Partner von Pioneer AI zeigt der Erfolg von Kondor die Stärke des Venture-Studio-Modells des Unternehmens und seine Fähigkeit, KI-getriebene Technologien zu entwickeln und mit der Marktnachfrage zu verbinden.

„Das schnelle Wachstum von Kondor AI bestätigt unsere Überzeugung, dass praktische, umsatzbringende KI-Lösungen die Zukunft der KI für Verbraucher sind. Ihr mobiler, visueller Assistent fügt sich nahtlos in die breitere Strategie von Pioneer AI ein, autonome KI-Agenten zu entwickeln, die schon heute einen Mehrwert bieten. Mit der Expansion von Kondor in den Android-Bereich und einem Premium-Abonnement-Angebot sehen wir sowohl für Kondor als auch für unsere Investoren eine vielversprechende Perspektive.“ – Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry Inc.

Strategische Höhepunkte der Fortschritte von Kondor AI:

- Benutzerakzeptanz: Mehr als 55.000 Downloads nach der Markteinführung zeigen, dass der Markt bereit ist und die Nachfrage nach zugänglichen KI-gestützten mobilen Anwendungen wächst.

- Produktdifferenzierung: Die Bibliothek von Kondor AI mit mehr als 120 integrierten Eingabeaufforderungen ermöglicht es Nutzern, sofortige, informative Antworten auf alltägliche Fragen zu erhalten – von Rezeptideen und Ernährungsempfehlungen bis hin zu Modetipps und Ratschlägen für Heimwerker – einfach durch Hochladen oder Aufnehmen von Bildern.