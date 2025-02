HydrogenPro ASA - Finanzergebnisse des vierten Quartals 2024

- Umsatz im 4. Quartal 2024 von 70 Mio. NOK im 4. Quartal 2024 bei einer Bruttomarge von 41 %

- ANDRITZ und MHI investierten 70 Mio. NOK zuzüglich 70 Mio. NOK von LONGi (vorbehaltlich der ODI-Genehmigung) mit einem Aufschlag von 22%

- Neue Produktionslinie für fortschrittliche Elektroden in Dänemark in Betrieb, die pünktlich und unter dem Budget geliefert wurde.

- Validierungstest für Elektrolyseure bei der Inbetriebnahme

- Hauptkomponenten für das des SALCOS-Projekt geliefert. Elektroden sollen 2025 ausgeliefert werden

Finanzkennzahlen für das 4. Quartal 2024 (Zahlen für das 3. Quartal 2024 in Klammern):

- Umsatz 70 Mio. NOK (72 Mio. NOK)

- Bruttogewinn: 29 Mio. NOK (19 Mio. NOK)

- EBITDA -44 Mio. NOK (-38 Mio. NOK)

- Nettoergebnis -38 Mio. NOK (-38 Mio. NOK)

- Auftragsbestand 305 Mio. NOK (341 Mio. NOK)

- Kassenbestand: 191 Mio. NOK (188 Mio. NOK)

Jarle Dragvik, CEO von HydrogenPro, kommentiert: "In diesem Quartal setzen wir unsere konstanten Lieferungen an das SALCOS-Projekt mit einer guten Bruttomarge fort.

Zum Quartalsende kündigte HydrogenPro eine Kapitalerhöhung von 70 MNOK durch die bestehenden Partner Mitsubishi Heavy Industries Ltd. und Andritz AG an. Darüber hinaus werden 70 MNOK vom neuen Partner Longi aufgebracht, abhängig von der Zustimmung der chinesischen Regierung. Diese Investition stärkt die solide Zusammenarbeit im Bereich der Technologie- und Marktentwicklung zwischen HydrogenPro und den Partnern weiter. Wir freuen uns auch, LONGi Hydrogen als strategischen Partner begrüßen zu dürfen, während wir unsere Vision, weltweit nachhaltige Wasserstofflösungen anzubieten, weiter umsetzen. Wir sehen eine großartige strategische Ergänzung mit all unseren Industriepartnern, die unsere Möglichkeiten zur weiteren Optimierung unseres aktuellen Angebots und unserer Lieferkette auf dem Markt erweitern wird.

HydrogenPro setzt seine Technologieentwicklung fort, um LCOH zu senken, indem es seine Lieferkapazität für die Elektroden der 3. Generation erweitert und weitere Verbesserungen und Tests durchführt. Die 350-MW-Produktionsstätte der Elektrodentechnologie der 3. Generation in Aarhus, Dänemark, wird jetzt in Betrieb genommen.

Es ist beruhigend zu sehen, dass HydrogenPro seine positive Entwicklung in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit fortsetzt, indem es 360 Tage ohne Unfälle als Grundlage unserer gesamten Arbeit in Bezug auf Sicherheit und Qualität erreicht, so Dragvik.

Das Unternehmen wird um 10:00 Uhr MEZ eine Webcast-Präsentation veranstalten, gefolgt von einer Frage- und Antwortrunde. Die Präsentation wird von Jarle Dragvik (CEO) und Martin Thanem Holtet (CFO) gehalten. Fragen können während des Vortrags online gestellt werden. Link zum Webcast: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20250225_5/

