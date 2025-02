BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst William Woods wagt in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine möglicherweise "verrückt klingende Idee", wie er selbst schrieb: Eine Fusion des Handelskonzerns mit dem US-Wettbewerber Kroger, dessen Verschmelzung mit Albertsons gescheitert sei. Solch eine Kombination bezeichnet der Experte als einmalige Chance, um eine Konsolidierung im fragmentierten US-Markt in Gang zu bringen. Sie würde zudem erhebliche Synergien heben./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 12:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 33,76EUR auf Tradegate (25. Februar 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m