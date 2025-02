Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy erwartet weiteres Wachstum

smyl schrieb 20.02.25, 12:15

das Thema Wasserstoff ist leider weltweit nicht mehr so relevant, zumindestens nehm ich das so war,

ausser SFC fällen mir auch net so viele Firmen ein, die damit geld verdienen.



ich schätze, dass SFC erst wieder richtig durchstarten kann, wenn die Technologie Wasserstoff

einen breiteren Marktzugang findet, was ich immernoch hoffe, dass sollte man hier auf jedenfall dabei sein