IIIF150 stellt auf dem MWC2025 das neueste Flaggschiff Raptor 5G vor

BARCELONA, Spanien, 25. Februar 2025 /PRNewswire/ -- IIIF150, der kreative Hersteller von ultradünnen, robusten Smartphones, hat sein neues Flaggschiff Raptor 5G angekündigt, das in Barcelona vorgestellt wird. Vor Ort werden auch verschiedene Tests durchgeführt, um die Widerstandsfähigkeit des Geräts zu testen. Als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber den Raptor-Nutzern bestätigt IIIF150, dass das Raptor 5G Softwareupdates für zwei Android-Versionen erhalten wird.

Sehen und testen Sie bei:

Veranstaltung: MWC Barcelona 2025

Datum: 3. bis 6. März 2025

Standnummer: Stand 1E50, Halle 1

Design: Luxus wie immer

IIIF150 verfügt über das beste F&E-Team im Bereich robuste Smartphones. Das Team zollt dem prestigeträchtigen Gittermuster der PP AQUANAUT Tribut – sportlich und zugleich stilvoll – und integriert mehrere präzise bearbeitete CNC-Platten, inspiriert von der ersten Generation des Raptor, die sich am kunstvollen Design der luxuriösen Richard-Mille-Armbanduhr orientiert.

Wärmebildtechnik: Eine Luxusfunktion

Das Hauptmerkmal des Raptor 5G, die Wärmebildtechnik, wird durch eine erstklassige Thermaleinheit und präzise Abstimmung ermöglicht und bietet den Nutzern höchste Genauigkeit sowie 11 thermische Farbpaletten. Die Wärmebildtechnik bietet Nutzern zudem verschiedene thermische Funktionen, darunter ein Thermometer und eine globale Wärmebildanzeige. Zur Unterhaltung können Nutzer auch kontinuierliche Wärmebildfotos oder Videos von Haustieren aufnehmen.

OWLMAGE: Viele Neuheiten in der Nachtsicht-Technologie

Das OWLMAGE-Bildgebungssystem, das speziell für Nachtsicht- und Schwarz-Weiß-Aufnahmen entwickelt wurde, ist jetzt mit hochauflösenden Algorithmen ausgestattet. Die Nachtsichtfotografie erreicht die nächste Generation – erstmals in einem robusten Smartphone mit Rote-Augen-Entfernung, EIS-Bildstabilisierung und 10-fachem Zoom.

Robust: Über den Standard hinaus

Die robusten Smartphones von IIIF150 übertreffen die Anforderungen der Normen IP68, IP69K und MIL-STD-810H, wie z. B. den 6-Meter-Tiefentest für 24 Stunden in stehendem Wasser, Heißwasserstrahl, Staubtest und Überfahren mit einem Auto. Viele verschiedene Testaktivitäten finden auf der Messe am Stand 1E50 in Halle 1 des MWC2025 Barcelona statt.

