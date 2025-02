Das Four Seasons Hotel Hongkong feiert sein 20-jähriges Bestehen mit einem Jahr voller außergewöhnlicher Erlebnisse und einzigartiger Veranstaltungen

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Das Four Seasons Hotel Hong Kong

(https://www.fourseasons.com/hongkong/) feiert 2025 sein zwanzigjähriges

Bestehen mit einer bemerkenswerten Reihe von Erlebnissen, die seinen Ruf für

unvergleichliche Exzellenz in einem der aufregendsten Reiseziele Asiens

unterstreichen. Das Four Seasons Hotel Hong Kong wird immer wieder als eines der

besten Hotels der Welt gefeiert.



Das Jubiläumsjahr des Hotels wird einheimische und internationale Gäste mit

einzigartigen Veranstaltungen und Aktivitäten begeistern - von der

Spitzengastronomie über erstklassige Wellnessangebote und Barprogramme bis hin

zu einem glanzvollen Hochzeitsspektakel.









ARGO (https://www.fourseasons.com/hongkong/dining/lounges/argo/) ist eine

ausgesprochen kreative und zeitgenössische Cocktailbar, die für ihr

hervorragendes Getränkeprogramm und ihren bahnbrechenden Ansatz in Sachen feines

Trinken immer wieder gelobt wird. Die "Friends of ARGO"-Pop-up-Reihe hat sich in

Hongkong zu einem Pflichttermin für Liebhaber innovativer Mixologie entwickelt,

aber drei Veranstaltungen im Februar, Mai und Oktober werden für noch mehr

Aufregung sorgen.



ARGO MegaFriends erweitert nun das Pop-up zu einer Zusammenarbeit mit nicht

weniger als drei Gastbars auf einmal. Im Februar bedeutet das, dass Zest aus

Seoul (Platz 2 der 50 besten Bars Asiens), Vesper aus Bangkok (Platz 13) und

Penrose aus Kuala Lumpur (Platz 8) zusammen mit ARGOs Beverage Manager Federico

Balzarini

(https://press.fourseasons.com/hongkong/hotel-team/federico-balzarini.html) und

seinem Team eine Nacht mit innovativen Cocktails und bester Gastfreundschaft

verbringen werden.



Starbesetzte Nächte im Lung King Heen und Caprice



Am 23. und 24. Mai wird sich der legendäre chinesische Chefkoch Chan Yan Tak

(https://press.fourseasons.com/hongkong/hotel-team/chan-yan-tak.html) von Lung

King Heen

(https://www.fourseasons.com/hongkong/dining/restaurants/lung_king_heen/) , dem

weltbekannten kantonesischen Juwel, mit dem Küchenchef Charles Zhang

(https://press.fourseasons.com/suzhou/hotel-team/charles-zhang.html) von Jin

Jing Ge (https://www.fourseasons.com/suzhou/dining/restaurants/jin-jing-ge/) im

Four Seasons Hotel Suzhou (https://www.fourseasons.com/suzhou/) zusammentun. Die

vierhändige Veranstaltung in Suzhou verspricht ein exquisites Zusammenspiel der

kantonesischen und der Jiangnan-Küche, das die Essenz beider kulinarischer

Traditionen zelebriert.



Im weiteren Verlauf des Jahres, vom 18. bis 20. September, wird Caprice

(https://www.fourseasons.com/hongkong/dining/restaurants/caprice/) Gastgeber

einer Veranstaltung sein, bei der eine Reihe hochkarätiger Gastköche aus einem Seite 2 ► Seite 1 von 2





