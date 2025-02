Schnelle Entscheidungen in der Außenpolitik notwendig

SPD-Wähler wollen Merz' Migrationskurs



In Hinblick auf mögliche Koalitionsverhandlungen mit der SPD sieht Frei schon jetzt Schnittmengen mit den Sozialdemokraten. Etwa in der Migrationspolitik sei "festzustellen, dass auch eine Mehrheit der SPD-Wähler die Migrationspolitik von Friedrich Merz unterstützt", sagte Frei. Ben einzelnen Themen müsse man sich allerdings "sehr konzentriert nähern".

Auch die klassischen Wähler der Sozialdemokratie seien "an einem starken, leistungsfähigen, an einem funktionierenden Staat interessiert", der die Kontrolle über die Migration behalte, ist Frei überzeugt. "Und insofern glaube ich schon, dass wir Schnittmengen finden, die gemeinsame Projekte ermöglichen und die es vor allen Dingen ermöglichen, die Herausforderungen, die von einer großen Mehrzahl an Menschen gesehen werden, zu bewältigen."/pba/DP/mis

