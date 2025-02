Neukunden bescheren Flatexdegiro Rekordergebnis

Profitjaegerx7x schrieb gestern 22:29

Ja dir Ziele sind stark, allerdings gebe ich da nicht so viel drauf. Wie oft wurden im Hype (gut wir sind jetzt nicht im Hype aber dennoch läuft es gerade) hohe Ziele gesteckt die dann kurz drauf wieder ei kassiert worden sind.



Aber klar, sollte Flatex 26/27 wirklich so stark wachsen wäre das der Hammer.



sind ja deutlich zweistellige Wachstumsraten in beiden Jahren. Dann wäre auch ein höheres KGV noch dazu gerechtfertigt. Daher wäre es geil, nochmal tiefer rein zu kommen