Allianz Trade / Allianz Trade Studie: US-Memorandum: Europa drohen um 13 ...

Allianz Trade Studie: US-Memorandum: Europa drohen um 13 Prozentpunkte höhere Zölle

- Per Memorandum ("Reciprocal Trade and Tariffs") fordern die USA eine Untersuchung für "fairere und gegenseitigere" Handelsbeziehungen - "Reciprocal Trade and Tariffs" könnten den globalen effektiven Zollsatz in den USA um weitere +13 Prozentpunkte erhöhen

- Argentinien, Indien, Brasilien, Chile und Kenia wären mit Zollerhöhungen zwischen +23 und +34 Prozentpunkten (pp) am stärksten betroffen - Die Europäische Union rangiert in der Betroffenheitsskala im Mittelfeld (+13pp), ebenso wie China (+12pp)

- Durchschnittlicher Zollsatz für in die USA importierte EU-Produkte könnte sich damit von aktuell 1 % auf dann 14 % erhöhen



Ein US-Memorandum über gegenseitigen Handel und Zölle ("Reciprocal Trade and Tariffs") könnte den globalen effektiven Zollsatz in den USA um weitere +13 Prozentpunkte (pp) erhöhen und die Wahrscheinlichkeit eines umfangreichen Handelskrieges weiter beschleunigen. Zu diesem Schluss kommt die jüngste Analyse des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade. In dem Zoll-Konflikt sind längst nicht nur der Automobilsektor, Deutschland und die Europäische Union (EU) im Visier, sondern die ganze Welt.