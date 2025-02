Hönle Gruppe startet planmäßig in neues Geschäftsjahr und bestätigt Ausblick auf Gesamtjahr

Gilching (IRW-Press/25.02.2025) -

* Q1-Umsatz aufgrund struktureller und konjunktureller Effekte mit 21,4 Mio. € unter Vorjahreswert von 23,8 Mio. €

* Eingeleitete Kostensenkungsmaßnahmen zeigen Wirkung

* EBITDA steigt von 0,6 Mio. € auf 1,0 Mio. €

* Vorstand bestätigt positiven Ausblick auf Geschäftsjahr 2024/25

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 war die anhaltende Investitionszurückhaltung vieler Unternehmen zu spüren. Einige größere Aufträge wurden zudem vom Dezember in den Januar und damit in das Folgequartal verschoben. Darüber hinaus machte sich die Einstellung unrentabler Produktbereiche umsatzseitig bemerkbar. Insgesamt hat die Hönle Gruppe in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 Umsatzerlöse von 21.411 T€ erzielt. Im Vorjahresquartal lagen die Umsätze bei 23.787 T€.