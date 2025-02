Bitcoin unter 90K – Abverkauf auch bei Altcoins erschüttert den Kryptomarkt!

Der plötzliche Kursrutsch kommt inmitten einer allgemein angespannten Marktlage. Auch an den US-Börsen setzen sich die Verluste der vergangenen Woche fort: Der Nasdaq schloss am Montag mit einem Minus von 1,2 Prozent, der S&P 500 verlor 0,5 Prozent.

Der Kryptomarkt befindet sich erneut im Abwärtsstrudel: Bitcoin (BTC) rutschte am Montag unter die Marke von 90.000 US-Dollar und verzeichnete ein Minus von 6,6 Prozent. Ethereum (ETH) verlor sogar 13 Prozent, während XRP und Solana (SOL) mit Einbrüchen von 13 Prozent bzw. 17 Prozent zu den größten Verlierern gehörten.

Makroökonomische Unsicherheit belastet die Märkte

Die Nervosität an den Finanzmärkten wächst weiter. Anleger reagieren zunehmend besorgt auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den USA. Laut Neil Dutta, Chefökonom von Renaissance Macro Research, zeigen sich wachsende Risiken für den Arbeitsmarkt. "Reale Einkommen verlangsamen sich, der Immobilienmarkt schwächelt, und die öffentlichen Ausgaben der Bundesstaaten und Kommunen werden zurückgefahren", so Dutta.

Gleichzeitig sehen Marktbeobachter einen signifikanten Einfluss der US-Notenbank (Fed) auf den Kryptomarkt. Die jüngsten Inflationszahlen in den USA lagen mit 0,5 Prozent über den Erwartungen und haben Spekulationen über weitere Zinserhöhungen befeuert. Viele Investoren haben daher risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen abgestoßen und sich in sicherere Häfen wie den US-Dollar geflüchtet.

Bitcoin: Kritische Marke unterschritten – droht ein weiterer Einbruch?

Bitcoin hat mit dem Fall unter 90.000 US-Dollar eine entscheidende Unterstützungslinie durchbrochen. Analysten sehen darin ein Warnsignal für weitere Kursrückgänge. "Nach fast 90 Tagen Seitwärtsbewegung bleibt Bitcoin an einem kritischen Punkt", heißt es im aktuellen Bitfinex Alpha Report.

Auch institutionelle Investoren haben sich in den letzten Tagen zurückgezogen. Laut Bitfinex verzeichneten Bitcoin-ETFs in der Woche bis zum 21. Februar Nettoabflüsse in Höhe von 552,5 Millionen US-Dollar.

Trump-Zölle verstärken Unsicherheit

Ein zusätzlicher Belastungsfaktor für den Kryptomarkt sind geopolitische Spannungen und wirtschaftspolitische Entscheidungen. US-Präsident Donald Trump bekräftigte in einer Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dass er seine geplanten 25 Prozent Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko wie geplant umsetzen werde. Dies führte zu einem sofortigen Ausverkauf an den Märkten, da Investoren befürchten, dass Handelskonflikte die wirtschaftliche Unsicherheit weiter verstärken.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

