Golden Cariboo erweitert hochgradige Goldzone mit spektakulären Bohrergebnissen!

Die letzten Ergebnisse der Bohrkampagne 2024 von Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN A402CQ) sind noch einmal ein wahrer Paukenschlag! Wie das Unternehmen nämlich mitteilt, hat man mit Bohrloch QGQ24-20 in der Halo Zone-Entdeckung einen weiteren, mächtigen Abschnitt hochgradiger Goldvererzung entdeckt!

Die Halo Zone ist Teil der Quesnelle Gold Quartz Mine-Liegenschaft von Golden Cariboo und das Unternehmen von CEO Frank Callaghan stieß mit QGQ24-20 auf 0,71 g/t Gold und 6,96 g/t Silber über sage und schreibe 341,96 Meter! Und die Goldvererzung begann in einer Tiefe von gerade einmal 20,12 Metern unterhalb der Oberfläche…

Damit nicht genug, sind in diesem massiven Mineralisierungsabschnitt gleich mehrere, ebenfalls noch sehr lange Intervalle mit deutlich höheren Metallgehalten vorhanden. Dazu gehören:

- 0,99 g/t Gold mit 9.8 g/t Silber über 236,88 Meter sowie

- 1,45 g/t Gold und 16,05 g/t Silber über 137,7 Meter!

Teil dieses letzten Abschnitts sind zudem Vererzungsintervalle von 7,36 g/t Gold mit 164,95 g/t Silberer über 11,95 Meter sowie 16,35 g/t Gold mit 9,09 g/t Silber über 4,29 Meter. (Allerdings betrug die Bohrkerngewinnung für diese letzten Abschnitte nur 43 % bzw. 46 %, was aufgrund des Verlusts von mineralisiertem, sulfidhaltigem, brekziösem, gebrochenem und/oder verändertem Material zu insgesamt niedrigeren Werten führen könnte.)

Halo Zone horizontal um 100 Meter nach Nordwesten erweitert

Mit den heute präsentierten, spektakulären Bohrabschnitten hat Golden Cariboo die Halo Zone ausgehend von Bohrung QGQ24-19 noch einmal um 100 Meter nach Nordwesten. Die heutige Bohrung QGQ24-20 ist damit die bislang am weitesten nordwestlich gelegene Bohrung auf der Liegenschaft. Damit hat Golden Cariboo für die Halo Zone nun eine unregelmäßigen, rund 320 x 290 x 320 Meter großen Erzkörper abgegrenzt. Doch die Mineralisierung bleibt weiter nach Nordwesten und in die Tiefe offen. Dazu gehören auch 718 Meter noch nicht untersuchter Streichen Richtung Nord-Nordwest in Richtung der ehemals produzierenden Pioneer-Mine!

Wichtige Erkenntnisse gewonnen

Bohrloch QGQ24-20, das mit einem Azimut von 354° und einer Neigung von -45° angelegt wurde, war das letzte Bohrloch, des Bohrprogramms 2024. Ziel war es, die Kontinuität der Halo Zone in nordwestlicher Richtung festzustellen und nach höheren Gehalten zu suchen, wie sie zuvor im westlichen Teil der Zone angetroffen wurden, insbesondere in QGQ24-13, das 136, 51 Meter mit 1,77 g/t Gold erbrachte! Mit Bohrloch QGQ24-20 hat Golden Cariboo abermals erfolgreich höhere Goldgehalte festgestellt, die mit einer großen Verwerfung entlang eines Grünsteinkontakts zwischen dem mafischen bis intermediären vulkanischen Wirtsgestein und der Goldmineralisierung (Grünsteine) und einer schwarzen Argillit-Einheit in Verbindung stehen.

Die historische Quesnelle Quartz Mine auf der Liegenschaft liegt ähnlich entlang des Grünsteinkontakts und markiert eine bedeutende Entwicklung, da der Grünsteinkontakt erstmals in der Zone Halo in QGQ24-20 angetroffen wurde. Die Halo-Zone und die Quarzmine Quesnelle befinden sich beide innerhalb eines mehrere Kilometer langen Trends, der sich über das gesamte Grundstück erstreckt. In nachfolgenden Bohrlöchern wird Golden Cariboo nun die nordwestliche Kontinuität der Halo-Zone entlang des Grünsteinkontakts testen.

Bedeutende Entdeckung im Cariboo Gold-Distrikt

Wie Golden Cariboos CEO Frank Callaghan ausführte, geht für Golden Cariboo mit dieser bemerkenswerten Bohrung ein insgesamt bemerkenswertes Jahr zu Ende. Dass es erneut gelungen ist, in 100 Metern Entfernung zum vorhergegangenen Bohrloch einen solchen, außergewöhnlichen Vererzungsabschnitt zu liefern, bestätige die Halo Zone als bedeutende Entdeckung im Cariboo Gold-Distrikt, so Callaghan. Der Golden Cariboo-CEO wies darauf hin, dass Grünsteinkontaktzonen zahlreiche der wichtigsten Gold-Camps weltweit aufweisen – und dass Golden Cariboo einen solchen nun in nur 4 Kilometern Entfernung zu einem bedeutenden Highway und einer Gemeinde mitten in British Columbia nachgewiesen habe!

„Das nächste Kapitel einer weiteren Grundgestein-Quelle der langen und sagenumwobenen Cariboo Gold Fields wird jetzt in Hixon geschrieben“, erklärte Herr Callaghan.

Man darf sehr gespannt sein, wie dieses neue Kapitel weitergeht, denn Golden Cariboo hat das Explorationsprogramm 2025 – Bohrungen eingeschlossen – bereits begonnen. Unter anderem hat man mit noch 2024 entnommenen Bodenproben eine Zone anomaler Goldwerte nachgewiesen, die über das gesamte Untersuchungsraster hinweg in Richtung Norden / Nordwesten verläuft. Die Streichlänge beträgt dabei mindestens 1.650 Meter und ist sowohl nach Norden als auch nach Süden für Erweiterungen offen. Wie die Geologen des Unternehmens zudem erklärten, steht diese Zone in direktem Zusammenhang zur bekannten Goldvererzung der Halo- und der North Hixon-Zone. Auch zusätzliche, signifikante Goldziele wurden bereits hervorgehoben und das Unternehmen analysiert die erhaltenen Daten bereits im Detail. Wir bleiben auf jeden Fall dran!

