Chance von 127,10 Prozent p.a.!

BMW hat aktuell mit der chinesischen Konkurrenz zu kämpfen. Darüber hinaus nehmen die von der Administration Trump geplanten Handelshemmnisse Gestalt an. Trump hat die Zollsätze für Aluminium und Stahl angehoben und droht mit einer Erhebung von 25 Prozent Zöllen auf Importe aus Kanada und Mexiko. Zusätzlich besteht die Drohung, diese Zölle auf sämtliche Automobil- und Halbleiterimporte auszuweiten. Ein signifikanter Anteil der US-Autoexporte wird paradoxerweise von europäischen Automobilherstellern getätigt. Beispielsweise exportiert die BMW-Gruppe etwa 90.000 Fahrzeuge aus ihrer Produktionsstätte in Spartanburg, South Carolina, in den europäischen Markt. Es ist also möglich, dass BMW relativ ungeschoren aus dieser Situation herauskommt.

