EPRI-Initiative für die Flexibilität von Rechenzentren und Netzzuverlässigkeit wird auf Europa ausgeweitet

DCFlex wurde letztes Jahr in den USA eingeführt und untersucht, wie Rechenzentren das Stromnetz unterstützen, eine bessere Nutzung der Anlagen ermöglichen und die Vernetzung und Effizienz verbessern können. Die gemeinsame Initiative – mit Google, Meta, NVIDIA und verschiedenen Versorgungsunternehmen als Gründungsmitgliedern – umfasst nun auch die französischen Unternehmen RTE und Schneider Electric, die Amsterdamer ING und die PPC Group mit Sitz in Athen, Griechenland.

Rechenzentren sind eine der am schnellsten wachsenden Branchen weltweit. Zwischen 2017 und 2021 hat sich der Stromverbrauch von Meta, Amazon, Microsoft und Google – den Hauptanbietern von kommerziell verfügbaren Cloud-Computing- und digitalen Diensten – mehr als verdoppelt. Der Stromverbrauch von Rechenzentren in Europa wird sich bis 2030 voraussichtlich verdreifachen, so ein Bericht von McKinsey & Company. Die Untersuchung ergab, dass der Strombedarf von Rechenzentren in der Europäischen Union, Norwegen, der Schweiz und Großbritannien von heute 10 Gigawatt (GW) bis 2030 auf 35 GW ansteigen wird. In Irland zum Beispiel entfallen mehr als 20 % des gesamten Stromverbrauchs auf Rechenzentren.

DCFlex wird Flexibilitätszentren einrichten, in denen innovative Strategien für Rechenzentren und Stromversorger demonstriert werden, die Betriebs- und Einsatzflexibilität ermöglichen, die Netzintegration rationalisieren und Notstromlösungen auf Netzanlagen übertragen. Der Demonstrationsbetrieb wird in der ersten Hälfte des Jahres 2025 beginnen, und die Tests sollen bis 2027 laufen.

„Europa erlebt einen erheblichen Anstieg der Stromnachfrage, angetrieben durch Rechenzentren, künstliche Intelligenz, zunehmende Elektrifizierung und andere Faktoren", sagte EPRI-Präsident und CEO Arshad Mansoor. „Ein flexibles Design und ein flexibler Betrieb von Rechenzentren ist eine Schlüsselstrategie, um die Entwicklung von KI zu beschleunigen und ihre Vorteile zu nutzen, während gleichzeitig die Kosten minimiert und die Systemzuverlässigkeit erhöht werden", fügte er hinzu.