Giant Mining Corp. gibt bekannt, dass die Bohrungen auf Majuba Hill, Nevada, im März beginnen werden

VANCOUVER, BC – 25. Februar 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Big Sky Exploration LLC („Big Sky“) am oder um den 24. März 2025 mit den bereits zuvor bekannt gegebenen Diamantkernbohrungen (das „Kernprogramm“) auf der Porphyrkupferlagerstätte Majuba Hill („Majuba Hill“), einem Kupfer-, Silber- und Goldprojekt in Pershing County, Nevada, beginnen wird.

Das Unternehmen beabsichtigt, 4 Kernbohrlöcher über insgesamt 1.340 Meter (4.400 Fuß) innerhalb des bestehenden Explorationszielgebiets niederzubringen. Es werden mindestens 2.600 Fuß an Bohrungen absolviert und der Vertrag sieht keine maximale Bohrleistung vor, was bei der Durchführung des Projekts Flexibilität bietet. Sollten sich die Bohrungen jenseits der geplanten Tiefenausdehnung von 335 Meter (1.100 Fuß) pro Loch in einer Mineralisierung befinden, hat das Unternehmen die Möglichkeit, sie bis zu 487 Meter (1.600 Fuß) fortzusetzen.

Big Sky wird ein schienengängiges LF90D-Oberflächendiamantbohrgerät einsetzen, das mit einem Teleskop-Kippmast ausgestattet ist und somit ideale Standortbedingungen auf Majuba Hill bietet. Die modulare Anordnung der Komponenten des Bohrgeräts vereinfacht den Austausch verschlissener Komponenten vor Ort, was die Ausfallzeiten minimiert und einen flexibleren Einsatz ermöglicht. Das LF90D weist eine gesamte Tiefenkapazität von bis zu 1.193 Meter (3.915 Fuß) auf.

„Wir haben nun ein fixes Startdatum für den Beginn der Bohrungen auf Majuba Hill in Nevada. Wir freuen uns auf ein aufregendes Jahr 2025, nachdem wir 2024 unsere bis dato besten Ergebnisse erzielt haben“, sagte David Greenway, Chief Executive Officer von Giant Mining. „Das Unternehmen ist für ein aktives Jahr an Explorations- und Erschließungsbohrungen vollständig finanziert und das gesamte Team von Giant Mining hat den Auftrag, 2025 zum bis dato produktivsten Jahr von Giant Mining zu machen.“

Abbildung 1: Bohrausrüstung auf MHB-31 während des Bohrprogramms 2024

Ziel des Kernbohrprogramms ist die genauere Erprobung der Geologie und Mineralisierung, die in den Kernbohrlöchern MHB-30 („MHB-30“) und MHB-31 („MHB-31“) durchteuft wurde.

Abbildung 2: Magmatisch-hydrothermale Brekzienkorridore und markante Brekzienkörper

