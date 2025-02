Tocvan entdeckt eine hochgradige Gold-Lagerstätte bei Erstbohrungen

Vollbild / Quelle

Spektakuläre Neuentdeckung in der heutigen News von Tocvan Ventures Corp.:

Beste Bohrergebnisse seit 2021

Erstmals konnte weit ausserhalb der Main Zone Lagerstätte eine neue Gold-Lagerstätte entdeckt werden. Im neu akquirierten Gran Pilar Expansionsgrundstück hat die allererste Bohrung erfolgreich hochgradiges Gold über beachtliche Längen durchschnitten:

• 19,8 m @ 3,1 g/t Gold

• 3,1 m @ 19.4 g/t Gold



Diese hochgradige Gold-Entdeckung startet direkt an der Erdoberfläche!

Nicht weniger beeindruckend ist, dass sich die Gold-Mineralisation ab der Erdoberfläche über mehr als 100 m in der Tiefe fortsetzt:106,8 m @ 0,61 g/t Gold



Bedenkt man, dass einige Tagebau-Goldminen in der Gegend mit einem Durchschnittsgehalt von 0,4 g/t Gold vor vielen Jahren in die Produktion gebracht wurden, so sind diese Bohrergebnisse aussergewöhnlich gut. In einem Interview erwähnte Tocvan-CEO Brodie Sutherland vor kurzem, dass die benachbarte Santana-Goldmine von Minera Alamos Inc. aktuell mit einem Cut-off-Gehalt von 0,15 g/t Gold in Betrieb ist, d.h. alles Gestein mit mindestens 0,15 g/t Gold kann gewinnbringend verarbeitet werden, da der Goldpreis mittlerweile Höhen erreicht hat, die einen solch niedriggradigen Gold-Abbau ermöglichen.

Tocvans neue Gold-Entdeckung befindet sich 250 m nordwestlich vom Bohrloch JES-24-79 (42,7 m @ 1 g/t Gold; bereits 2024 bekanntgegeben), sowie 185 m nordöstlich von Bohrloch JES-24-102 (16,8 m @ 0,4 g/t Gold und 6 g/t Silber inkl. 3,1 m @ 2 g/t Gold; heute bekanntgegeben).

In Verbindung mit der hochgradigen Gold-Entdeckung sind dies allesamt erstaunliche Bohrergebnisse! Denn dies könnte bedeuten, dass mindestens der gesamte Bereich zwischen diesen 3 Bohrlöchern mit abbauwürdigen Gold-Gehalten angereichert ist. Ergo sieht dies nach einer eigenständigen Gold-Lagerstätte aus, die mit einem Tagebau in Produktion gebracht werden kann. Tocvan gab heute bekannt, dass weitere Bohrungen in diesem Bereich geplant sind, um das volle Potenzial dieser Gegend zu evaluieren,. Interessant ist auch die Bemerkung in der News, dass jüngste Gesteinsproben in dem Bereich indizieren, dass sich die Mineralisation 700 m nach Norden und 2000 m nach Osten fortsetzt, sodass es sich um eine Gold-Lagerstätte mit riesigen Ausmaßen handeln kann. Die nächsten Bohrungen werden somit mit Spannung erwartet!



Vollbild / Planansicht der Main Zone und des unmittelbar nördlich gelegenen Gebiets, wo neue Bohrungen die Erweiterung der Mineralisation entlang paralleler Trends entdeckt haben.

CEO Brodie Sutherland kommentierte in der heutigen News: "Die sofortige Neuentdeckung einer einzigartigen hochgradigen Mineralisation in unserem Expansionsgebiet ist ein unfassbarer Fortschritt für unsere ersten vier Bohrlöcher in diesem Gebiet überhaupt. Wir werden alles unternehmen, auf diesem Erfolg aufzubauen, indem wir die nördliche und östliche Erweiterung der Mineralisation kontinuierlich testen. Wir haben erst einen geringen Einblick in diese neue Mineralisation, aber ihre Beschaffenheit deutet auf weiteres Potenzial für hochgradiges Gold und Silber hin, das mit oberflächennahem Intrusivgestein verbunden ist, das das Potenzial hat, geschichtete Adern mit noch mehr hochgradigem Gold zu beherbergen. Die Vorbereitungen zur sofortigen Nachverfolgung dieser Bohrziele laufen bereits."

In einem heute veröffentlichten Interview erläutert CEO Brodie Sutherland die Bedeutung der Neuentdeckung (mit deutschen Untertiteln):



Quelle: https://youtu.be/Z_2sXVOQqgo?si=jdkaEGdNnsKgAwvM



Vollbild / Ein 3D-Längsschnitt von Norden nach Süden des gebohrten Gebiets der Main Zone hat bei neuen Bohrungen eine signifikante Mineralisation bis zum nördlichsten Punkt ergeben.

Fazit: Enorme Chancen für Tocvan-Investoren und Potenzial für massive Kursgewinne

Die heutigen Bohrergebnisse markieren einen bahnbrechenden Moment für Tocvan und könnten den Aktienkurs erheblich beeinflussen. Die Entdeckung einer zweiten eigenständigen Gold-Lagerstätte auf dem Grundstück ist ein außergewöhnlicher Erfolg, der die Wachstumschancen des Unternehmens massiv steigert. Solche Neuentdeckungen sind äußerst selten – und oft folgt darauf ein langfristiger Aufwärtstrend der Aktie.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie stark der Markt auf vergleichbare Entdeckungen reagiert: Die Aktie von Great Bear Resources explodierte nach der Bekanntgabe eines Entdeckungsbohrlochs und stieg in den anschliessenden vier Jahren auf bis zu $29, woraufhin das Unternehmen von einer grossen Goldminengesellschaft übernommen wurde. Ähnliche Entwicklungen wurden auch bei anderen Gold-Explorationsunternehmen beobachtet, da solche Neuentdeckungen das Vertrauen der Investoren stärken und institutionelle Anleger anziehen.

Mit zwei Gold-Lagerstätten auf dem Grundstück, einer hochgradigen Mineralisierung nahe der Erdoberfläche und weiteren geplanten Bohrungen könnte Tocvan nun in eine völlig neue Bewertungsklasse aufsteigen.

Für Investoren bietet sich hier eine seltene Gelegenheit, frühzeitig an einem Explorationsunternehmen mit außergewöhnlichem Wachstumspotenzial teilzuhaben – ein potenzieller "Game-Changer" für den Aktienkurs von Tocvan.

Trotz der laufenden Bohrarbeiten, die voraussichtlich bis in den Sommer andauern werden, richtet sich der aktuelle Fokus des Unternehmens allerdings auf den Produktionsstart. In Mexiko gestaltet sich der Genehmigungsprozess für Minen vergleichsweise unkompliziert und schnell, was Tocvan einen strategischen Vorteil verschafft. Hinzu kommen die im internationalen Vergleich niedrigeren Produktionskosten, insbesondere im Vergleich zu Kanada und USA.

Testmine als strategischer Meilenstein :

• Die geplante Testmine mit einem Volumen von 50.000 Tonnen Erz soll nicht nur die Wirtschaftlichkeit und technische Machbarkeit des Projekts demonstrieren, sondern auch erste signifikante Einnahmen generieren. Der Hauptgrund für den zügigen Start der Testmine liegt in den effizienten Genehmigungsverfahren in Mexiko. Nach erfolgreichem Testbetrieb ist ein nahtloser Übergang in die kommerzielle Produktion vorgesehen.

• Ein weiterer wichtiger Aspekt der Testmine ist die Erzielung von Cashflow. Eine bereits durchgeführte Großprobe ("bulk sample") lieferte vielversprechende Ergebnisse mit durchschnittlich 1,9 g/t Gold im abgebauten Erz und 1,2 g/t Gold im extrahierten Erz. Sollten sich diese Gehalte bestätigen, könnte Tocvan rund 60 kg Gold extrahieren. Beim aktuellen Goldpreis von $2.937 USD pro Unze (entspricht ca. $94.412 USD pro Kilogramm) würden sich daraus Einnahmen von etwa $5,7 Mio. USD (entspricht ca. $8,1 Mio. CAD) ergeben.



Vollbild / Gran-Pilar-Projektübersicht mit mehr als 22 Quadratkilometer aussichtsreiches Gebiet.

Gran Pilar Bohr-Highlights:

Zu den 2024 RC-Bohrhöhepunkten gehören (alle Längen sind Bohrmächtigkeiten):

• 42,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 10,9 g/t;

• 56,4 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 14,7 g/t;

• 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamantbohrungen 2022 gehören:

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, inkl. 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag;

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, inkl. 9,4 m mit 7,6 g/t Au;

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, inkl. 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase-II 2021 gehören:

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, inkl. 3 m mit 5,6 g/t Au

• 39,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 1,5 m mit 14,6 g/t Au;

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase-I 2020 gehören:

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, inkl. 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag;

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 6 g/t Au;

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au + 73 g/t Ag, (3,3 g/t Au-Äquivalent)

-- inkl. 1,5 m mit 33,4 g/t Au + 1.090 g/t Ag, (45,7 g/t Au-Äquivalent)

15.000 m historische Kern- und RC-Bohrungen:

• 61 m mit 0,8 g/t Au;

• 21 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag;

• 13 m mit 9,6 g/t Au;

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag.

Zusammenfassung der Pilar-Großprobe:

• 62% Goldgewinnung über einen Laugungszeitraum von 46 Tagen;

• Gehalt im Fördererz: 1,9 g/t Au + 7 g/t Ag; Gehalt im gewonnenen Erz: 1,2 g/t Au + 3 g/t Ag;

• Die Sammelprobe enthielt nur den groben Materialanteil (plus-3/4-Zoll bis plus-1/8-Zoll);´

• Der feine Anteil (minus-1/8-Zoll) deutet auf eine schnelle Gewinnung mit bewegter Laugung hin:

• Der Agitated-Bottle-Roll-Test ergab eine schnelle/hohe Ausbeute: 80% Ausbeute Au + 94% Ag nach einer schnellen 24-stündigen Verweilzeit.

Zusätzliche metallurgische Studien:

• Die Schwerkraftausbeute mit bewegter Laugung ergab 5 zusammengesetzte Proben;

• 95 bis 99% Gewinnung von Au;

• 73 bis 97% Gewinnung von Ag;

• Einschließlich der Gewinnung von 99% Au + 73% Ag aus einem Bohrkernverbund in 120 m Tiefe.

Da das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, beschreibt das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testabbauszenario untermauern, das bis zu 50.000 Tonnen Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet mit dem Ziel, die Erschließung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Vor-Ort-Testabbau wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Massenprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).

