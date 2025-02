Centric Software® übernimmt deutschen PIM/PXM-Anbieter Contentserv (FOTO)

München/Deutschland und Campbell/Kalifornien, USA (ots) - Das US-Unternehmen

Centric Software ® übernimmt den Product Information Management (PIM)- und

Product Experience Management (PXM)-Anbieter Contentserv und erweitert damit

sein Portfolio. Gemeinsam schließen die Unternehmen den Kreislauf von der

Produktentwicklung bis zum digitalen Produkterlebnis und bieten Kunden einen

echten End-to-End-Mehrwert. Der Zusammenschluss ermöglicht Marken, schneller auf

den Markt zu kommen und intelligenter zu verkaufen.



Contentserv, führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Product

Information Management (PIM)- und Product Experience Management (PXM)-Lösungen,

hat heute die Übernahme durch Centric Software® bekannt gegeben. Centric

Software® ist der führende Anbieter von Product Lifecycle Management

(PLM)-Software.





Investcorp, eine globale Investmentgesellschaft, ist seit 2019 Mehrheitsinvestorvon Contentserv. Unter der Eigentümerschaft von Investcorp konnte Contentservseine wiederkehrenden Umsätze um das Sechsfache steigern und seineMarktführerschaft im PXM-Sektor weiter ausbauen. Dank der strategischenUnterstützung von Investcorp trieb Contentserv Innovationen voran und schaffteerheblichen Mehrwert für Kunden weltweit.Georg Knoflach, Managing Director bei Investcorp, kommentiert: "UnsereInvestition in Contentserv folgt der Tradition, wachstumsstarkeTechnologieunternehmen in der DACH-Region dabei zu unterstützen, sichinternational aufzustellen, neue Produktplattformen zu entwickeln und ihreStrukturen zukunftssicher zu gestalten. Contentserv hat sich in den letzten fünfJahren dynamisch entwickelt und eine marktführende Plattform aufgebaut. Wirfreuen uns, dass das Unternehmen nun bereit ist für sein nächstes Kapitel mitCentric Software®."Centric Software®, ein im Silicon Valley ansässiges Softwareunternehmen mitHauptsitz in Campbell, Kalifornien, ist eine Tochtergesellschaft von DassaultSystèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA). Das Unternehmen ist weltweitführender Anbieter von 3D-Designsoftware, 3D-Digital Mock-up undProduct-Lifecycle-Management-(PLM)-Lösungen. Mit über 1.200 Mitarbeitern in 30Ländern bietet es PLM-Software und Lösungen für Planung, Preisgestaltung undMarket Intelligence an. Centric Software® bietet Unternehmenslösungen zurPlanung, Entwicklung, Beschaffung, Preisgestaltung und Vermarktung von Produktenin den Branchen Mode, Sport, Elektronik, Kosmetik, Lebensmittel und Luxus."Unsere Mission war es stets, Marken und Händler dabei zu unterstützen, ihreProduktdaten in konvertierende Produkterlebnisse zu verwandeln," sagtContentserv CEO Kugler. "Innovation endet nicht beim Produktdesign - der Erfolg