Wann steht der DAX bei 28.800 Punkten?

Trotz der jüngsten starken Rally und der Tatsache, dass der DAX kurz vor dem kleinen Februar-Verfallstag „ jenseits von Gut und Böse “ stand, erwies sich die Konstellation an der Terminbörse diesmal wieder als guter Indikator für den Kursverlauf in der Verfallstagswoche.

Das neuralgische Niveau lag bei 22.800 Punkten, das der DAX schon am vergangenen Montag erreichte. Nach der Target-Trend-Methode war jedoch die Rechteckmittellinie bei 22.885 Punkten relevant, die ich daher als ein mögliches Ziel nannte. Sie wurde am Dienstag erreicht und am Mittwoch – kurz vor dem starken Rücksetzer – knapp überboten.

Danach fiel der DAX dynamisch und wurde zum Verfallstermin mit 22.339,39 Punkten abgerechnet. Damit retteten die Stillhalter ihre große 22.800er Position, und die Bären konnten sich ebenfalls über ansehnliche Gewinne freuen.

Wer den Schaden hat, …

Damit könnte ich mir auf die Schulter klopfen und zum nächsten Thema übergehen – wenn mir nicht ein dummer Lapsus in meinem Text der Vorwoche passiert wäre.

So schrieb ich zweimal von 28.800 statt 22.800 Punkten. Na, danach ging hier aber was los! Von netten Hinweisen, dass ich wohl zwei (!) Tippfehler gemacht habe und dem Verdacht, dabei könne es sich um Freudsche Fehler handeln, über augenzwinkernde „bullishe“ Grüße bis hin zum (ernsthaften oder gespielten) Entsetzen über den Schwenk der „bearishen Stockstreet-Redaktion ins Bullenlager“ war alles dabei.

Wer den Schaden hat, braucht eben für den Spott nicht zu sorgen.

Reicht meine Erwartung so weit nach oben?

Ein Leser, bei dem ich mich für den Lapsus entschuldigte, klopfte dann in seiner Antwort mal kurz auf den Busch: „Aber vielleicht reicht Ihre Erwartung auch in diese Region. Aktuell scheint ja vieles möglich“, schrieb er.

Dann hätte ich mich einfach damit aus der Affäre ziehen können, dass es in meinem Beitrag um den bevorstehenden Verfallstag, also ein recht kurzfristiges Zeitfenster von 4-5 Handelstagen ging. Da ist es wohl unrealistisch, einen DAX-Anstieg bis 28.800 (+26,3 % gerechnet vom Montags-Schlusskurs) zu erwarten.

Doch die Erfahrung hat mich gelehrt, solche Aussagen nicht ohne „Rückversicherung“ zu machen. Also prüfte ich kurz, wie schnell der DAX jemals für einen solchen Anstieg gebraucht hat. Und verblüfft stellte ich fest, dass er es schon einmal in 8 Handelstagen geschafft hat. Das war am 21.10.2002 (+26,36 %).

