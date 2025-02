Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials präsentiert sehr gute ...

- Erneut hervorragende Kapitalrendite - ROIC bei rund 10 % (VJ: 10,3 %)

- Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet im 2. Quartal 2025 - Aktien der ersten Tranche eingezogen



- Spezifische CO?-Emissionen sinken weiter - Auslieferung des weltweit ersten Carbon Captured Net-Zero-Zements evoZero im Laufe des Jahres 2025

- Portfolio weiter optimiert - Akquisitionen in wichtigen Wachstumsmärkten

- Optimistischer Ausblick 2025 - RCO zwischen 3,25 - 3,55 Mrd EUR und ROIC bei rund 10 % erwartet



Heidelberg Materials blickt auf ein sehr gutes Geschäftsjahr 2024 zurück. Der Konzernumsatz lag trotz rückläufiger Absatzmengen mit 21,2 Mrd EUR auf dem Vorjahresniveau. Dank eines strikten Kostenmanagements stieg das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) um 6 % auf ein neues Allzeithoch von 3,2 Mrd EUR. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie ist deutlich um 11 % auf 11,9 EUR gestiegen. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) erreichte wie im Vorjahr einen Wert von rund 10 %. Mit einem guten Free Cashflow von 2,2 Mrd EUR lag der dynamische Verschuldungsgrad auf Vorjahresniveau bei 1,2x. Die spezifischen Netto-CO?-Emissionen sind um weitere 1,3 % auf 527 kg/t zementartigem Material gesunken, und der Umsatzanteil an nachhaltigen Produkten im Geschäftsbereich Zement stieg weiter auf 43,3 % (i. V.: 39,5 %).

"Wir haben unseren Wachstumskurs konsequent fortgesetzt und können auch im vergangenen Geschäftsjahr auf ein sehr gutes Unternehmensergebnis zurückblicken", sagt Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials. "Unsere Präsenz im Kernmarkt Nordamerika und einigen weiteren wichtigen Wachstumsmärkten haben wir weiter ausgebaut. Dank unserer breiten geografischen Aufstellung sowie einem aktiven Kosten- und Preismanagement konnten wir Nachfragerückgänge in einzelnen Regionen mehr als kompensieren.



Besonders stolz bin ich darauf, dass wir im vergangenen Jahr wieder wichtige Meilensteine in unserer nachhaltigen Transformation erreicht haben. Mit der mechanischen Fertigstellung unseres Leuchtturmprojekts im norwegischen Brevik haben wir die Weichen für die Inbetriebnahme der weltweit ersten Anlage zur CO?-Abscheidung und -Speicherung (CCS) im industriellen Maßstab in einem Zementwerk gestellt. Bereits im Laufe des Jahres 2025 werden wir Carbon Captured evoZero-Zement mit Net-Zero-Fußabdruck an unsere Kunden in Europa ausliefern können. Damit leiten wir als Wegbereiter der Transformation einen Paradigmenwechsel bei der Dekarbonisierung unserer Branche ein.

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2025 bleiben wir optimistisch gestimmt. Wenngleich der Bausektor in manchen Regionen noch von Volatilität geprägt ist, setzt sich die Stabilisierung in unseren Kernmärkten fort. Daher rechnen wir im laufenden Jahr erneut mit einem Ergebniswachstum. Mit unserem laufenden Aktienrückkaufprogramm und unserer progressiven Dividendenpolitik nehmen unsere Aktionärinnen und Aktionäre weiterhin an unserer guten Ergebnisdynamik teil."

Fokus auf Aktionärsrendite



Heidelberg Materials hat die erste von drei Tranchen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms zum 25. November 2024 erfolgreich abgeschlossen und insgesamt rund 3,6 Mio Aktien zu einem Gesamtpreis von rund 350 Mio EUR zurückgekauft. Die Aktien wurden nun eingezogen. Die zweite Tranche soll im zweiten Quartal nach der Hauptversammlung von Heidelberg Materials starten. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen sein zweites Aktienrückkaufprogramm mit einer Laufzeit von maximal drei Jahren und einem Volumen von 1,2 Mrd EUR begonnen.



Transformation beschleunigen



Um die Transformation hin zu nachhaltigen Produkten und profitables Wachstum in einem dynamischen Marktumfeld weiter vorantreiben zu können, hat Heidelberg Materials im November 2024 die Initiative "Transformation Accelerator" gestartet. Der Schwerpunkt der Initiative liegt auf der Optimierung des Produktionsnetzwerks in Europa sowie funktionsübergreifenden Effizienzsteigerungen und technischen Initiativen auf globaler Ebene. Insgesamt soll die Initiative bis Ende 2026 einen jährlichen Ergebnisbeitrag in Höhe von 500 Mio EUR erzielen.



Portfolio weiter optimiert



Im vergangenen Geschäftsjahr hat Heidelberg Materials die Präsenz in wichtigen Kernmärkten mit richtungsweisenden Übernahmen gestärkt. Insbesondere in Nordamerika und Asien-Pazifik hat das Unternehmen mehrere Akquisitionen getätigt, bei denen Wachstum und Nachhaltigkeit im Fokus standen.

Optimistischer Ausblick 2025



Heidelberg Materials schaut optimistisch auf das laufende Jahr. Die Nachfrage im Bausektor sollte sich auf niedrigem Niveau stabilisieren. Wir erwarten, dass die Kostenentwicklung auf den Energie- und Rohstoffmärkten volatil bleibt. Im Fokus stehen daher weiterhin Preisanpassungen und ein striktes Kostenmanagement.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Heidelberg Materials ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) zwischen 3,25 Mrd EUR und 3,55 Mrd EUR. Der ROIC wird bei rund 10 % prognostiziert. Für die spezifischen Netto-CO?-Emissionen geht der Vorstand von einer weiteren leichten Reduktion aus.



Die vorläufigen Finanzzahlen 2024 finden Sie in den Business Figures 2024 unter Berichte und Präsentationen

(https://www.heidelbergmaterials.com/de/berichte-und-praesentationen) .

Bildunterschriften



Heidelberg Materials legt für 2024 sehr gute Geschäftszahlen vor und gibt einen optimistischen Ausblick für 2025.



Über Heidelberg Materials



Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Wir sind mit rund 51.000 Beschäftigten an fast 3.000 Standorten in rund 50 Ländern vertreten. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO?-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeiten wir an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Unseren Kunden erschließen wir neue Möglichkeiten durch Digitalisierung.



