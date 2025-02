Strategy kauft 20.356 Bitoins in bar: Weiter geht die wilde Shoppingtour!

Laut einem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokument erwarb das Unternehmen in einer einzigen Kaufwelle mehr als 20.000 Bitcoin. Zwischen dem 18. und 23. Februar kaufte MicroStrategy 20.356 Bitcoin für rund 1,99 Milliarden US-Dollar in bar.

Durch den jüngsten Zukauf beläuft sich der Gesamtbestand des Unternehmens auf etwa 499.096 Bitcoin. Laut Angaben von MicroStrategy wurden diese für insgesamt 33,1 Milliarden US-Dollar erworben, was einem durchschnittlichen Kaufpreis von 66.357 US-Dollar pro Einheit entspricht. Analyst Mark Palmer schätzte den Marktwert der Bestände auf rund 47,8 Milliarden US-Dollar.

MicroStrategy wird laut Barron's von Investoren zunehmend als eine Art gehebelte Wette auf Bitcoin wahrgenommen. Anfang des Monats gab das Unternehmen eine Neupositionierung bekannt und änderte seinen Namen sowie sein Logo, um seine "einzigartige Position als Bitcoin-Finanzunternehmen" zu unterstreichen.

Michael Saylor, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender, sprach sich auf der Conservative Political Action Conference 2025 am 20. Februar für eine strategische Bitcoin-Reserve aus. "Es gibt nur Platz für einen Nationalstaat, der 20 Prozent des Netzes kauft, und meiner Meinung nach sollten das natürlich die Vereinigten Staaten sein", sagte Saylor.

Auf diese Weise können wir innerhalb eines Jahrzehnts zu einer Gläubigernation werden. Zudem können wir so sicherstellen, dass wir in den nächsten hundert Jahren im Cyberspace und in der digitalen Wirtschaft führend bleiben.

Die Aktie von MicroStrategy gab am Montag um gut 5 Prozent nach. Das Papier war in diesem Jahr volatil und verlor an Wert, nachdem US-Präsident Donald Trump sein Amt übernahm und seine Pläne zur Kryptowährungsregulierung nicht unmittelbar bekannt gab. Dennoch liegt die Aktie auf Jahressicht mit einem Plus von rund 300 Prozent deutlich im grünen Bereich:

Inzwischen hat Trump mit einer Durchführungsverordnung zur Einrichtung einer "Arbeitsgruppe zu Märkten für digitale Vermögenswerte" für mehr Klarheit gesorgt. Diese Gruppe soll innerhalb von 180 Tagen einen Vorschlag für einen regulatorischen Rahmen erarbeiten.

Der SEC-Vorsitzende Hester Peirce forderte am Freitag die Öffentlichkeit dazu auf, Stellung zu nehmen, wie die Behörde mit Kryptowährungen umgehen soll. "Vor fünf Jahren bemerkte ich, dass der Umgang mit der SEC in Kryptoangelegenheiten einer regulatorischen Version eines Escape Rooms gleicht", schrieb Peirce.

Jetzt ist es an der Zeit, dabei zu helfen, die Tür zu öffnen.

Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden. Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!