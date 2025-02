Thyssenkrupp im Rüstungsfieber: Marinesparte soll zeitnah an die Börse

Die Thyssenkrupp-Aktie ist am Dienstag auf den höchsten Stand seit Ende 2023 geklettert. Die geplante Abspaltung der Marinesparte nimmt Fahrt auf und sorgt für Euphorie unter Anlegern. Am Vormittag liegt die Aktie mehr als 12 Prozent im Plus.

Citigroup-Analyst Ephrem Ravi sieht enormes Potenzial für einen mögliche IPO von Thyssenkrupp Marine Systems: Die Sparte alleine könnte die aktuelle Marktkapitalisierung von Thyssenkrupp abdecken. Entscheidend sei nun die Umsetzung. Gleichzeitig bekräftigte CEO Miguel López, dass der Börsengang der Sparte 2025 erfolgen soll. Eine außerordentliche Hauptversammlung sei in Vorbereitung.