Soundtrack und Swedish Artists' and Musicians' Interest Organization werden zu Partnern, um Unternehmen mit nahtlosen Musiklösungen zu versorgen

Die B2B-Musikstreaming-Plattform von Soundtrack umfasst eine beachtliche Sammlung von mehr als 100 Millionen Songs und vorgefertigten Playlists, die für die kommerzielle Nutzung freigegeben sind. Zusätzlich profitieren Unternehmen von einer ganzen Reihe speziell entwickelter Funktionen wie Fernzugriff, Multizonensteuerung, Filter für explizite Liedtexte sowie dem branchenführenden AI Playlist Creator. Unternehmen, die sich über SAMI anmelden, haben die Möglichkeit, Soundtrack 14 Tage lang kostenlos zu testen. Damit ist es für sie einfacher denn je, ihre Räumlichkeiten mit lizenzierter, hochwertiger Musik zu beschallen.

„Die Zusammenarbeit mit SAMI ist eine fantastische Gelegenheit für Soundtrack, noch mehr Unternehmen zu erreichen, die Musik in ihrem Geschäftsbetrieb einsetzen“, fügt Ola Sars, CEO von Soundtrack, hinzu. „Mit Soundtrack erhalten die Kunden von SAMI Zugang zu einem Musikdienst, der speziell für Unternehmen entwickelt wurde und der über den weltweit größten Musikkatalog mit lizenzierter Nutzung für den kommerziellen Bereich verfügt. Wir freuen uns darauf, den Kunden von SAMI unsere marktführende Musikplattform anbieten zu können und ihnen damit den Zugang zur besten Musik noch einfacher zu gestalten.“

Die Sicherstellung einer fairen und angemessenen Vergütung für alle Künstler und Musiker ist sowohl SAMI als auch Soundtrack ein großes Anliegen.

„Es freut uns sehr, dass wir unseren Kunden diese neue und nahtlose Lösung anbieten können“, so Ann Rosenberg, Head of Sales and Marketing bei SAMI. „Indem wir alles in einer einzigen Rechnung zusammenfassen, vereinfachen wir für die Unternehmen den Verwaltungsaufwand mit Musikverträgen und -abonnements. Dies ist Teil unserer konstanten Bemühungen, intelligente Lösungen zu entwickeln, die es unseren Kunden noch einfacher machen.“