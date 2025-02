Trump: Aktienmärkte egal - das ist ihm wichtig! Und Krypto-Abverkauf!

Haben die meisten Investoren bisher nicht verstanden, dass Trump 1.0 nicht Trump 2.0 ist - ihm also anders als in seiner ersten Amtszeit nicht vorangig die Aktienmärkte wichtig sind, sondern die Kapitalmarkt-Zinsen? Dieses Ziel niedrigerer Kapitalmarkt-Zinsen ist von US-Finanzminster Bessent ausgerufen worden - denn von den Kapitalmarkt-Zinsen hängt faktisch ab, wie teuer Kredite für die Amerikaner sind. Viele aber glauben noch, dass Trump wie in seiner ersten Amtszeit vor allem der Dow Jones wichtig sei - was sich als teures Mißverständnis heraus stellen könnte. So hat der US-Präsident gestern erneut betont, dass die Zölle gegen Mexiko und Kanada kommen würden - dass das negativ für die Aktienmärkte ist, nimmt Trump offensichtlich in Kauf. Krypto mit einem heftign Abverkauf - Bitcoin fällt unter die 90.000er-Marke, Ethereum stürzt ab..

Hinweise aus Video:

1. Krypto-Sentiment im Keller: Bitcoin fällt, Altcoin-Markt blutet aus

2. Nvidia-Zahlen gefährden die Aktienmärkte – absichern!

