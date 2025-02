Cathie Wood greift schon wieder daneben: KI-Aktie stürzt nach Zahlen ab!

Das KI-Startup Tempus AI hat in den vergangenen Wochen und Monaten viel Aufsehen erregt. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, die Wirkstoff- und Medikamentenforschung mithilfe von künstlicher Intelligenz zu revolutionieren und für beschleunigte Forschungsdurchbrüche zu sorgen.

Vor allem die während der Corona-Pandemie gefeierte Starinvestorin hat sich stark engagiert: Ihr Flaggschifffonds ARK Innovation hält Anteile im Wert von rund 290 Millionen US-Dollar, was einem Portfolioanteil von 4,6 Prozent entspricht. Im deutlich kleineren Genomic Revolution ETF ist der Wert mit einem Anteil von knapp 8 Prozent (rund 100 Millionen US-Dollar) sogar der zweitgrößte Wert hinter Recursion Pharmaceutical.

Tipp aus der Redaktion: Geht es nach dem Buffett-Indikator ist der gegenwärtige Aktienmarkt der teuerste der Börsengeschichte. Es drohen heftige Verluste. Doch noch gibt es günstige bewertete Aktien-Schnäppchen. Bei welchen 5 Anlegerinnen und Anleger jetzt zuschlagen sollten, lesen Sie in unserem neuen, kostenlosen Spezialreport.

Verfehlte Erwartungen sorgen für Earnings-Crash

Am Dienstag stehen die Anteile jedoch vor erheblichen Verlusten, denn die am Montagabend vorgelegten Quartalszahlen konnten nicht überzeugen und verfehlten die Erwartungen.

Seine Erlöse gab das Unternehmen mit 200,7 Millionen US-Dollar an. Das bedeutet gegenüber dem Vorquartal ein Plus von 11 Prozent, gegenüber dem Vorjahresquartal betrug der Zuwachs sogar 35,8 Prozent. Die Schätzungen der Analysten lagen jedoch um 2,1 Millionen US-Dollar höher.

Ein ähnliches Bild ergab sich auch beim Ertrag. Hier hatten Experten auf einen bereinigten Verlust von -0,15 US-Dollar je Anteilsschein getippt. Der Fehlbetrag fiel mit -0,18 US-Dollar pro Aktie jedoch höher aus als erwartet.

Weiter Weg zu nachhaltiger Profitabilität

Insgesamt erzielte Tempus AI im abgelaufenen Quartal einen Nettoverlust in Höhe von 13,0 Millionen US-Dollar. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr lag der Fehlbetrag bei knapp 706 Millionen US-Dollar. Das zeigt, dass der Weg zu nachhaltiger Profitabilität noch ein weiter ist – auch weil der EBITDA-Ertrag mit einem Minus von 105 Millionen US-Dollar negativ ausfiel.

Für 2025 erwartet das Unternehmen Erlöse in Höhe von 1,24 Milliarden US-Dollar, was einem Umsatzplus von 78,8 Prozent entsprechen würde. Das bereinigte EBITDA soll bei 5 Millionen US-Dollar liegen, was jedoch erneut auf Nettoverluste hindeutet.

Trotz Minus 18 Prozent: Bislang starke Bilanz

Am Markt zeigten sich Anlegerinnen und Anleger sowohl in der US-Nachbörse als auch im vorbörslichen Handel enttäuscht. Angesichts von Verlusten in Höhe von knapp 18 Prozent kann getrost von einem Earnings-Crash gesprochen werden.

Angesichts der Tatsache, dass sich das Papier seit dem Jahreswechsel verdoppelt hatte, dürften die hohen Verluste für viele Investoren aber zu verschmerzen sein. Die Abgaben stellen vor allem eine Reaktion auf die verpassten Erwartungen und damit eine Anpassung an den sich etwas langsamer als erwartet vollziehenden Wachstumspfad dar.

Fazit: Wer hier investiert, geht ein großes Risiko ein

Tempus AI bietet innerhalb der KI-Branche eine spannende Story, auf die bereits prominente Investoren wie Cathie Wood aufgesprungen sind. Die am Montagabend vorgelegten Quartalszahlen demonstrieren jedoch die üblichen Gefahren, die mit Investments in Start-ups einhergehen:

Werden die hohen Erwartungen des Marktes nicht erfüllt, können die Anteile in kürzester Zeit dramatisch an Wert verlieren – vor allem wenn, wie bei Tempus AI, der Weg zu nachhaltiger Profitabilität noch ein weiter ist.

Ohne Bereinigungen wie um Aktienvergütungen wird der operative Ertrag in diesem Geschäftsjahr gerade so positiv ausfallen. Vollständige Profitabilität und ein Cashflow-positives Geschäft dürfte daher nicht vor 2026 zu erwarten sein. Damit bleibt ein Investment in die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt hochspekulativ und mit großen Risiken verbunden.

Zu welchen Schlüssen Kollege Markus Weingran nach den von Tempus AI vorgelegten Zahlen gekommen ist, sehen Sie in der neuesten Ausgabe seiner wallstreetONLINE Börsenlounge!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!