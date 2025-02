Börsenstart Europa - 25.02. - ATX stark +1,10 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:50) bei 3.842,61 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: Formycon +2,28 %, HENSOLDT +1,40 %, CompuGroup Medical +1,38 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -1,49 %, Elmos Semiconductor -1,25 %, Jenoptik -1,24 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.430,59 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.

Top-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize +1,52 %, Bayer +0,97 %, Enel +0,87 %

Flop-Werte: Schneider Electric -2,18 %, ASML Holding -2,14 %, Pernod Ricard -1,19 %

Der ATX steht bei 4.085,27 PKT und gewinnt bisher +1,10 %.

Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +1,14 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,07 %, Verbund Akt.(A) +1,02 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,21 %, Andritz -1,11 %, Wienerberger -1,03 %

Der SMI steht bei 12.951,85 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: Novartis +1,36 %, Swiss Life Holding +0,97 %, Alcon +0,83 %

Flop-Werte: Sika -1,43 %, Partners Group Holding -0,51 %, ABB -0,44 %

Der CAC 40 steht bei 8.069,51 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.

Top-Werte: Societe Generale +2,34 %, Accor +1,92 %, ENGIE +1,71 %

Flop-Werte: Bureau Veritas -4,33 %, Schneider Electric -2,18 %, Renault -1,82 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:26) bei 2.700,00 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Telia Company +1,40 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,22 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,89 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,59 %, SKF (B) -0,55 %, ABB -0,44 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:44:31) bei 3.911,50 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: Viohalco +1,22 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,09 %, Public Power -0,15 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,51 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,39 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,83 %