AKTIE IM FOKUS FMC nach Zahlen erholt - An 21-Tage-Linie ebbt Schwung aber ab Die Aktien von FMC haben sich am Dienstag nach Zahlen zeitweise um mehr als vier Prozent auf 46,50 Euro erholt. Damit schafften sie es wieder an ihre 21-Tage-Linie heran und schlossen die Kurslücke, die der enttäuschende Ausblick des …