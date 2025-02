PAIR Finance expande-se para Portugal (FOTO)

Berlim (ots) - - Portugal "um importante mercado europeu do futuro"



- Assim, a PAIR Finance fica ativa em nove países europeus



- Os primeiros clientes existentes já estão na fase de preparação



- A tecnologia inovadora combina IA, comunicação digital e psicologia

comportamental





O fornecedor líder de gestão de créditos baseada em IA, a PAIR Finance, anunciahoje a entrada no mercado português. Com a expansão, a empresa de Fintech(tecnologia financeira) reforça a sua presença na Europa e está agora ativa numtotal de nove mercados. Desde o início, os primeiros grandes clientes existentesutilizam o serviço em Portugal.O mercado português é gerido centralmente pela PAIR Finance - tal como França eEspanha - pela equipa internacional em Berlim. "Para a nossa expansão, apostamosnuma equipa altamente especializada nas áreas de Desenvolvimento de Negócios,Operações, Tecnologia, Jurídica e Apoio ao Cliente, que opera através dasfronteiras", afirma Robert Frederik Witte, Chief Growth Officer da PAIR Finance."Estas estruturas eficientes permitem-nos agir de forma flexível e expandir maisrapidamente para novos mercados.""Portugal é um importante mercado europeu do futuro com grande potencial. Onosso modelo comprovado, que combina inteligência artificial, comunicaçãodigital e psicologia comportamental, adapta-se perfeitamente às particularidadesdo mercado local", afirma Stephan Stricker, CEO e fundador da PAIR Finance. "Onosso objetivo claro é inovar o setor de forma sustentável e estabelecer umanova geração na gestão de créditos também em Portugal."Em muitos locais, o setor da gestão de cobrança de dívidas ainda trabalha comprocessos obsoletos que não satisfazem as exigências da sociedade moderna. APAIR Finance baseia-se na aprendizagem de reforço, na mais recente IA generativae em metodologias orientadas para o cliente para ajudar os consumidores e asempresas a enfrentar o desafio da gestão de cobrança de dívidas. Além disso,estão disponíveis métodos de pagamento locais, como o MB WAY, o método depagamento móvel mais popular de Portugal.De acordo com o banco central português, Portugal caracteriza-se atualmente porum rácio de endividamento das famílias inferior à média da UE. A dívida privadaatingiu 82 por cento do rendimento disponível no primeiro semestre de 2024, oque está claramente abaixo dos níveis máximos de 2019. No entanto, uma gestão dedívida eficiente e orientada para o cliente continua a ser um fator de sucessoimportante para as empresas em tempos de incerteza económica.Com a ONE Approach, a PAIR Finance oferece aos seus clientes empresariais apossibilidade de controlar de forma eficiente os processos de gestão de dívidaem vários países europeus. Uma peculiaridade no setor. Através de um únicocontrato e integração, as empresas obtêm assistência e acesso a conhecimentoslocais em nove mercados, poupando tempo e recursos e reduzindo a complexidadedas exigências internacionais.A entrada no mercado português assinala mais umpasso no caminho da PAIR Finance para se tornar o fornecedor líder europeu degestão de dívidas baseada em tecnologia.Poderá encontrar imagens para utilização editorial em:https://pairfinance.com/en/media-kit-portugal/Sobre a PAIR FinanceA PAIR Finance é uma Fintech líder em cobrança de dívidas digital e gestão decréditos. A empresa está a transformar a indústria de cobranças com a suaorientação sustentável, digital, eficiente e orientada para o cliente. Com aajuda da inteligência artificial, da psicologia comportamental e da DataScience, a PAIR Finance estabelece um novo padrão na cobrança, apoiando tanto osclientes empresariais como os consumidores. Mais de 500 empresas de diferentessetores trabalham com sucesso com a solução de cobrança para a era digital. Estaempresa de rápido crescimento, fundada em Berlim em 2016, tem ao seu lado uminvestidor de capital privado de renome, a Pollen Street. A PAIR Finance contacom mais de 290 colaboradores experientes nas instalações da empresa em Berlim,Viena, Amesterdão, Zurique e Estocolmo e é gerida pelo fundador e CEO StephanStricker.Website: http://www.pairfinance.com/ I LinkedIn: linkedin.com/pairfinance(https://www.linkedin.com/company/pair-finance/?viewAsMember=true)Contacto de imprensa:PAIR Finance GmbHCorporate CommunicationsDenise SchoenherrHardenbergstr. 32D - 10623 BerlinTel: +49 (0)30 1208790 05E-mail: mailto:media@pairfinance.comhttps://pairfinance.comPAIR Finance GmbH I Diretor-geral:Stephan StrickerHardenbergstraße 32 I 10623 Berlim I AlemanhaConteúdo adicional: http://presseportal.de/pm/137381/5978116OTS: PAIR Finance GmbH